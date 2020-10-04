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الأحد، 04-10-2020 10:31 ص

لا تتلفها.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن ثمرة البرتقال تحتوي على فوائد صحية كثيرة، ولكن ما يجهله العديد من الأشخاص فوائد قشرها لما يحتويه من فيتامين ج ومن الألياف ومن مضادات الأكسدة القوية.

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وفي هذا السياق، ذكر موقع "هيلث لاين"، مجموعة من الفوائد التي يجب التنبه لها والاستفادة منها قبل رمي قشور البرتقال. إليكم أبرزها:


- يساهم في الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، ويتضمن القشر على نسبة كبيرة من الفلافونيدات متعددة الميثوكسي، مركب الليمونين والمفيدة في الحماية من نمو الجذور الحرة وبالتالي الوقاية من السرطان.

- يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بسبب احتوائه على الألياف القابلة للذوبان بنسبة كبيرة، وأيضاً يساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية وحمايتها من تصلب الشرايين والأمراض القلبية.


- يعزز ايضاً امتصاص الحديد في الأمعاء، لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين ج.

 

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