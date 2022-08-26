لا تتناولها بكثرة.. فواكه خطرة على مرضى السكر

الوكيل الإخباري - تعتبر الفاكهة من أصح الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات والألياف، لكنها منخفضة نسبيًا فى السعرات الحرارية أيضًا، ومع ذلك قد تكون بعض الفاكهة "خطرة" بالنسبة لمرضى السكر، لذا يجب عدم الإفراط في تناولها، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

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ورغم أن الخبراء والأطباء ينصحون مرضى السكري بتناول مجموعة من الفاكهة في نظامهم الغذائي، يجب عليهم أيضًا توخى الحذر من الفواكه التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى (GI).



(GI) هو نظام لإظهار مدى سرعة تأثير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على مستوى السكر في الدم عند تناولها بمفردها.



والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI تتحلل بسرعة كبيرة ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.



علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين ينتجون الأنسولين بأنفسهم، يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI أن تجبر الجسم على محاولة إنتاج زيادة في الأنسولين لمواجهة الكربوهيدرات سريعة المفعول والنتيجة الشائعة، لذلك هي الشعور بالجوع فى غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، والتي يمكن أن تتسبب لمن يتبع نظامًا غذائيًا في اشتهاء المزيد من الطعام.



بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يمكن أن يكون هذا خطيرًا بشكل خاص لأن قدرة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم تقل أو غير موجودة.



والفواكه ذات المؤشر العالي في نسبة السكر في الدم GI تشمل ما يلي:



الموز

البرتقال

المانجو

العنب

البلح

الكمثرى



والفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض التي لا ترفع سكر الدم تشمل التوت والخوخ والكيوي والجريب فروت.



وبحسب الصحة البريطانية NHS فإن اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى السكري، لكنه يؤكد أن اتباع نظام غذائي متوازن مهم أيضًا.



بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والفول والعدس، هي أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.



ومع ذلك فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً.



الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية.



على سبيل المثال يعد البطيخ وأحيانًا الجزر الأبيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI، بينما تحتوي كعكة الشيكولاتة على قيمة مؤشر جلايسيمي أقل.



أمثلة على الأطعمة الأخرى ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع هي:



-السكر والأطعمة السكرية

-المشروبات الغازية السكرية

-خبز أبيض

-بطاطا

-أرز أبيض

اليوم السابع