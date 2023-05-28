الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة توضح حول ترتيبات زفاف ولي العهد

الأمن يُغلق الطريق الملوكي بين الكرك والطفيلة - فيديو

تعليق دوام جامعة الطفيلة التقنية بسبب الأحوال الجوية

تصريح هام من أردوغان حول الانتخابات التركية

تعميم من البنك المركزي لكافة البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة الاحتيال المالي

حركة سياحية نشطة تشهدها مدينة البترا

عدد الحرائق يرتفع يومياً في الأردن .. وإخماد 255 خلال 24 ساعة

التربية تعمم دوام الإداريين في المدارس خلال العطلة الصيفية

3 مدن عربية تتصدر قائمة أكثر المدن تحقيقاً للإيرادات من السياحة الدولية - أسماء

هام لطلبة التوجيهي .. "تطوير المناهج" ينشر مبحثين للصف الثّاني عشر للفصل الأوّل

الأحد، 28-05-2023 02:49 م

لا ترمي ماء سلق البيض .. فوائد مذهلة !

سلق-البيض-640x360


الوكيل الإخباري- البيض من أهم الأطعمة في وجبة الإفطار، وذلك لمحتواه العالي من البروتين والكالسيوم بحيث يزود الجسم بالطاقة.

اضافة اعلان


وقد تقع ربات البيوت في حيرة الطريقة الصحيحة لسلقه، ومعرفة المدة المناسبة حتى يكون بشكل الذي تريده، وأيضاً إذا تركناه لمدة طويلة يسبب العديد من الأضرار.


وفي التقرير، أضراره التي لا يعلم عنها الكثير، وفوائد مائه، وذلك كما أوضح موقع "wikihow" والدكتور أحمد حمدي خبير سلامة الغذاء ومدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم في مصر ، في صفحته الخاصة على "الفيسبوك".


-المدة الصحيحة لسلق البيض من 7-10 دقائق في حالة سلقه لمدة 12 دقيقة

 

وأكثر ستلاحظ لون حوال صفار البيض مائل إلى اللون الأخضر، وهو عبارة عن مادة كبريتيد الحديد وهو مركب كبريتي ضار يسبب العديد من المشاكل منها:


-اضطرابات في الجهاز الهضمي


-مغص شديد للأطفال وللكبار


-انتفاخ بالمعدة


-يزيد ألام القولون العصبي


لا ترمي ماء سلق البيض؟


- يكون مائه غني بالكالسيوم والبروتينات والكثير من الفيتامينات ويمكنك استخدامه كعامل مساعد على تخفيف آلام العظام والحماية من الهشاشة، حيث أنه يحتوي على نسبة من الكالسيوم تقترب من الموجودة في البيض، يمكنك وضع قدميك فيه أو يديك لمدة نص ساعة كي يمتص جسدك ما به من كالسيوم.


-ويستخدم في غسل الشعر خاصة شديد الجفاف لما يحتويه من بروتين، ويعطيه مظهراً حيوياً.


-ومن الممكن أيضاً إضافة الخل على ماء سلق البيض واستخدامه في تنظيف الأسطح والأواني لإعطائها مظهراً لامعاً وبراقاً، حيث يعمل الخليط على تنظيف الأتربة.


ودرجة الحرارة المناسبة لسلق البيض هي كالأتي:


-ولعمل البيض بطريق النصف سواء تكون درجة الحرارة المثالية 66 درجة مئوية.


-أما بطريقة السواء الكامل تكون درجة الحرارة المناسبة 78 درجة مئوية.

 

مصراوي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
i_500502

دراسة : إشارات الدماغ تستطيع قياس الألم المزمن

47-113828-causes-treatment-foot-blocked-arteries-2

انسداد شرايين القدم والساق.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

سكر

5 علامات مفاجئة قد تعني الإصابة بمرض السكر..منها الحكة

3202117132535114861934

تحذير هام من هذه الرائحة في جل الاستحمام !

main_image636fe4f143e77

لماذا لا يجب تناول الشاي على معدة فارغة؟

ممارسة-المشي-في-البيت-1

من بينها النوم والطبخ والمشي.. كم سعرة حرارية تحرق خلال ساعة واحدة؟

أخبار متعلقة
1296-by-728-Turmeric-الكركم-والكركمين-01

ما اثر مادة الكركمين الموجودة في الكركم على الصحة ؟

فيتامين _الحديد

مادة غذائية تحسن امتصاص الحديد في جسدك

emarat-news_2021-04-18_17-56-44_568805

احذر من هذا الأمر في الزيت.. يغير خواصه ويسبب امراض خطيرة !

download

أعراض نقص البروتين .. 6 علامات لا تتجاهلها

151932

ترتدي نفس ملابس النوم يوميًا؟.. احذر هذه المخاطر

8

تحذير من تناول البيض لهذه الفئة