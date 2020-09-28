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الإثنين، 28-09-2020 10:53 ص

لا تغلي الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

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الوكيل الإخباري _ يعد الشاي من المشروبات الشائعة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقه اللذيذ بالاضافة لسهولة صنعه .

وعلى الرغم من أن الشاي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين، إلا أن هناك دراسة تشير إلى أمر خطير، وهو أننا نصنع الشاي بطريقة خاطئة لسنوات، وأن الطريقة الصحيحة لصنع الشاي للحصول على مذاق أفضل مختلفة تمامًا عن ما نقوم به.  

وقد كشف مارتن إيسراك، متذوق الشاي الشهير بأحد أهم المصانع لصنع الشاي، أن هناك خطأ شائعًا في صنع الشاي، الا وهو غلي الماء جيدًا قبل وضعه على الشاي، ويؤكد أن تلك الخطوة خاطئة ولا يجب تكرارها، وذلك لأنها تفتت الجزيئات الموجودة في الشاي، وبالتالي لا تعطيه مذاقا أقوى ونكهة أروع ، ويشير إلى أن الطريقة المثلى هي ترك المياه لتبرد 80 درجة ثم وضعها على الشاي. 

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المصدر : صدى البلد

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