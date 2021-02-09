لتجنب التأخر عن العمل.. أسرار للاستيقاظ المبكر بعد السهر ليلاً

الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الأشخاص من عدم القدرة على الاستيقاظ في الصباح الباكر، الا ان هناك بعض النصائح التي تساعدك للتغلب على هذه المشكلة :
1- طقوس النوم
خصّص لنفسك طقس خاص للنوم مثل ممارسة تمارين الاسترخاء أو سماع موسيقى تفضلها، أو حتى قراءة جزء من رواية تشعرك بالهدوء.
2- توقف عن التفكير:
امنح نفسك فرصة للراحة الحقيقية وتوقف عن تفحص هاتفك وقراءة رسائل مختلف التطبيقات.
3- إدراك قيمة الاستيقاظ من النوم مبكراً
فلا يمكن أن تفعل شيء وتنجح به دون أن تدرك قيمته.
4- ابتعد عن زر إيقاف المنبه
لأنّك ستتأخر في الاستيقاظ وتبقى المشاعر السلبية تطاردك خلال اليوم كلّه.
5- حدد ميعاد ثابت للاستيقاظ
واحرص على ألّا تغيّره ولكن بإمكانك منح نفسك ساعة إضافية في أيام العطلة.
6- غادر السرير سريعاً
فهذا سيجنّبك الشعور بالكسل وبالتالي لن تغفى مجدداً.
المصدر : الامارات نيوز