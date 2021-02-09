لتجنب التأخر عن العمل.. أسرار للاستيقاظ المبكر بعد السهر ليلاً

الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الأشخاص من عدم القدرة على الاستيقاظ في الصباح الباكر، الا ان هناك بعض النصائح التي تساعدك للتغلب على هذه المشكلة :

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1- طقوس النوم

خصّص لنفسك طقس خاص للنوم مثل ممارسة تمارين الاسترخاء أو سماع موسيقى تفضلها، أو حتى قراءة جزء من رواية تشعرك بالهدوء.



2- توقف عن التفكير:

امنح نفسك فرصة للراحة الحقيقية وتوقف عن تفحص هاتفك وقراءة رسائل مختلف التطبيقات.



3- إدراك قيمة الاستيقاظ من النوم مبكراً

فلا يمكن أن تفعل شيء وتنجح به دون أن تدرك قيمته.



4- ابتعد عن زر إيقاف المنبه

لأنّك ستتأخر في الاستيقاظ وتبقى المشاعر السلبية تطاردك خلال اليوم كلّه.



5- حدد ميعاد ثابت للاستيقاظ

واحرص على ألّا تغيّره ولكن بإمكانك منح نفسك ساعة إضافية في أيام العطلة.



6- غادر السرير سريعاً

فهذا سيجنّبك الشعور بالكسل وبالتالي لن تغفى مجدداً.

المصدر : الامارات نيوز



