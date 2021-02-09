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الثلاثاء، 09-02-2021 03:29 م

لتجنب التأخر عن العمل.. أسرار للاستيقاظ المبكر بعد السهر ليلاً

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الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الأشخاص من عدم القدرة على الاستيقاظ في الصباح الباكر، الا ان هناك بعض النصائح التي تساعدك للتغلب على هذه المشكلة :

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1- طقوس النوم
خصّص لنفسك طقس خاص للنوم مثل ممارسة تمارين الاسترخاء أو سماع موسيقى تفضلها، أو حتى قراءة جزء من رواية تشعرك بالهدوء.


2- توقف عن التفكير:
امنح نفسك فرصة للراحة الحقيقية وتوقف عن تفحص هاتفك وقراءة رسائل مختلف التطبيقات.

3- إدراك قيمة الاستيقاظ من النوم مبكراً

فلا يمكن أن تفعل شيء وتنجح به دون أن تدرك قيمته.


4- ابتعد عن زر إيقاف المنبه
لأنّك ستتأخر في الاستيقاظ وتبقى المشاعر السلبية تطاردك خلال اليوم كلّه.


5- حدد ميعاد ثابت للاستيقاظ
واحرص على ألّا تغيّره ولكن بإمكانك منح نفسك ساعة إضافية في أيام العطلة.


6- غادر السرير سريعاً
فهذا سيجنّبك الشعور بالكسل وبالتالي لن تغفى مجدداً.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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