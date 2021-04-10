لتجنب التسمم.. أقصى مدة لتخزين اللحوم في الثلاجة والفريزر

الوكيل الاخباري - يعتاد الكثير من الناس تخزين اللحوم وتجميدها في الثلاجة "الفريزر"، لكن البعض لا يلتفت لمدة التخزين، ما قد ينتج عنه فساد تلك اللحوم عند تركها مخزنة أكثر من الفترة المسموح بها.

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وعرض موقع "Glad" أقصى مدة لتخزين الأنواع المختلفة من اللحوم في الثلاجة أوالفريزر، حيث تختلف تلك المدة بحسب كل نوع.



لحم أحمر طازج



أقصى مدة لتخزين اللحم البقري الطازج أو لحم العجول أو الضأن في الثلاجة هي 3-5 أيام، كما يمكن لتلك الأنواع أن تبقى بحالة جيدة في الفريزر لمدة 4-12 شهرًا كحد أقصى.



برغر واللحوم المصنعة والمفرومة



لا تدوم اللحوم المفرومة لفترة طويلة في الثلاجة أو الفريزر مثل اللحوم الأخرى، ففي الثلاجة، تدوم اللحوم المفرومة مثل برغر لمدة تتراوح بين يوم إلى يومين، أما في الفريزر، فتبقى اللحوم المفرومة صالحة لمدة 3-4 أشهر.



الدواجن الطازجة



الدجاج والديك الرومي، سواء أكان كاملًا أم مقطعًا، يدومان لمدة يوم إلى يومين في الثلاجة، أما تخزين دجاجة كاملة أو ديك رومي في الفريزر، فيمكن أن يدوم لمدة عام واحد، ويمكن أن يبقى الدجاج أو الديك الرومي المقطع في الفريزر لمدة 9 أشهر.



اللحم المطهي



إذا كان لديك بقايا طعام تتضمن لحمًا أو دواجن مطبوخة ، فستظل صالحة في الثلاجة لمدة 3-4 أيام ، وفي الفريزر لمدة 2-6 أشهر.



في سياق متصل، قالت خبيرة التغذية الروسية، كريستينا جورافليوفا، إنه من الأفضل عدم تخزين السلطات في الثلاجة لمدة طويلة لأن الخضار تفقد الفيتامينات بسرعة.



وأوضحت الخبيرة لقناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "السلطات يجب أن تكون متبلة بزيت الزيتون وليس بزيت دوار الشمس، فالأخير ضار للجسم، وهو يحتوي على الأحماض الثانية المتوفرة في جسمنا، وعند الطهي من الأفضل استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند".



وأشارت إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن تخزينه في الثلاجة لفترة طويلة ودون الإضرار بالصحة هو اللحوم والمرق.

فالأحماض الأمينية التي تحتويها تحتفظ بخصائصها المفيدة والغذائية حتى عند التجميد.







المصدر : سبوتنك