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السبت، 26-11-2022 01:51 م

لتجنب دوار الحركة .. طبيب يحدد أفضل مكان جلوس في اللعبة الترفيهية

اللعبة-الأفعوانية


الوكيل الإخباري-كشف أحد الأطباء عن عدة طرق للوقاية من دوار الحركة عند ركوب اللعبة الأفعوانية، بما في ذلك التأكد من جلوسك على المقعد الصحيح.

وأخبر الدكتور لويس جيه مورليدغ، أخصائي الطب الباطني موقع Attractiontickets.com بالطرق الرئيسية لتقليل دوار الحركة على الأفعوانية، أبرزها الاستعداد ليومك بشكل صحيح عن طريق تجنب الوجبات الدسمة والأطعمة الحارة أو الدهنية.

وحاول أن تختار المقعد في منتصف العربة، لأن هذا سيقلل من الحركة ويقلل من الغثيان. وسيساعدك أيضاً شرب الماء البارد أو الحلو مثل الزنجبيل على تجنب الغثيان، وسيسمح لك الحصول على أكبر قدر ممكن من الهواء النقي بالتنفس بشكل أفضل، فقط تأكد من تجنب الروائح القوية مثل الغاز أو الديزل.

ويوضح الدكتور مورليدغ أن إغلاق عينيك سيقلل من أي ارتباك بين العينين والدماغ للمساعدة في تقليل دوار الحركة. وقال: "غالباً ما يكون سبب دوار الحركة تكرار حركات غير عادية ومؤلمة في كثير من الأحيان، مما يؤثر على أجهزة استشعار الدماغ ما يؤدي إلى عدم التوازن".

وأوضح أن الحركات المتكررة والصدمات والتحرك في دائرة يمكن أن يرسل رسائل مربكة إلى الدماغ. وأضاف "غالباً ما يبدأ دوار الحركة عندما يكون ما يحدث في الخارج مختلفاً عن الداخل. هذا لأن آليات الدماغ والتوازن ليست متزامنة، وترسل رسائل مختلطة، ما يسبب دوار الحركة".

وقال اختصاصي طب السفر "يمكن أن يحدث دوار الحركة بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء من الروائح القوية، مثل الطعام أو الغازات أو القلق، ويعد دوار الحركة أكثر شيوعاً عند الأطفال والنساء، لكن العديد من الأطفال يتخلصون منه. لا يزال سبب إصابة بعض الناس بدوار الحركة لغزاً".

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