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السبت، 12-06-2021 10:18 ص

لتفادي الندوب.. طرق فعالة لعلاج الحروق الناجمة عن الماء

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الوكيل الإخباري _ كشفت دراشة جديدة عن ابرز خمسة علاجات للحروق الناجمة عن الماء الساخن ، وحسبما اشارت الدراسة إن الإنسان معرض للإصابة بمثل هذه الحروق خاصة في المنزل ، وعادة ما تساعد الإسعافات الأولية على تخفيف الألم والحد من خطورة الإصابة.

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وأفادت الدراسة بأنه من الطبيعي أن يتعرض الإنسان لحروق بسيطة في خضم حياته اليومية، خاصة في المنزل بسبب لمس المياه الساخنة أو المكواة أو الفرن الساخن أو تعرض الجسم للسوائل الساخنة، ويعد هذا النوع من الإصابات الأكثر شيوعا في صفوف الأطفال بالدرجة الأولى، يليهم كبار السن.


حيث يوجد ثلاثة أنواع من الحروق؛ حروق من الدرجة الأولى، التي تسبب الحد الأدنى من تلف الجلد، وتسمى أيضا “بالحروق السطحية”، نظرا لأنها تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد، أي البشرة، عموما، يتسبب هذا النوع من الحروق في ألم واحمرار والتهاب طفيف على مستوى الجلد أو تورم البشرة.


أما في ما يتعلق بالحروق من الدرجة الثانية، فتعد أكثر خطورة، حيث يمتد الضرر إلى الطبقة العليا من الجلد، أي الأدمة يتسبب هذا النوع من الحروق في التهاب الجلد واحمراره، كما أنه يستغرق وقتا أطول للشفاء، حيث تتراوح المدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


أما بالنسبة للحروق من الدرجة الثالثة، فتعد الأشد حدة؛ حيث يترتب عنها ضرر كبير وتطال مختلف طبقات الجلد في حال الإصابة بهذا النوع من الحروق، يتوجب على المرء التوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج اللازم قبل أن تتفاقم خطورة الإصابة.


نبتة الألوفيرا

 

الخل

 

العسل


البطاطا


الابتعاد عن هذه العلاجات
وأوضحت الدراسة أنه عند التعرض لحروق نتيجة ملامسة الجسم للماء الساخن، من الأفضل للمصاب أن يتفادى اعتماد بعض الطرق لتخفيف الألم على غرار وضع الزبدة أو معجون الأسنان على مكان الإصابة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز


 




 

 


 

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