لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا

الوكيل الإخباري - لا شك أن أي طعام لا يمكن أن يصيب المرء بأمراض القلب بشكل مباشر، إلا أن بعضها قد يزيد من احتمالية ذلك، بالإضافة طبعاً إلى عوامل أخرى مثل تاريخ العائلة الصحي وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة، بحسب ما يؤكد الأطباء.

اضافة اعلان

لكن لا شك أن الوجبات التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة، من أسوأ تلك الأنواع للقلب.

ولعل أحد أبرز تلك الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بيتزا اللحم الغنية بالدهون المشبعة، بحسب الخبراء.



فقد أكدت جمعية القلب الأميركية (AHA) أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بانتظام يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، وفق ما نقل موقع "Eat this Not that" .

كما يمكن أن ترفع اللحوم المصنعة التي تحتويها تلك البيتزا، مثل السجق، والبيبروني، والسلامي، النوع الضار من الكوليسترول، المعروف باسم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL).



ولعل أحد أبرز تلك الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بيتزا اللحم الغنية بالدهون المشبعة، بحسب الخبراء.



فقد أكدت جمعية القلب الأميركية (AHA) أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بانتظام يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، وفق ما نقل موقع "Eat this Not that" .



كما يمكن أن ترفع اللحوم المصنعة التي تحتويها تلك البيتزا، مثل السجق، والبيبروني، والسلامي، النوع الضار من الكوليسترول، المعروف باسم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL).

المصدر- لبنان 24