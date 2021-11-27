لتقليل حجم الكرش اكثروا من هذه الأطعمة

الوكيل الإخباري - حذر تقرير نشرته مجلة "كويربو منتي" الإسبانية من الدهون المقاومة للأنسولين والسكريات المرتفعة في الدم، التي تتسبب في بروز مشكلة الكرش وما يترافق معه من أمراض سيئة على الصحة وفي مقدمتها الضغط والكوليسترول والسكري.

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ولمعالجة هذه المشكلة وتقليل الكرش، يُنصح بتعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة BMC Public Health أن تغيير النظام الغذائي يساعد على فقدان الوزن بنسبة 6.1% على مدار 4 أشهر، كما تساعد التمارين الرياضية على خفض الوزن بنسبة 6.9%.



وأظهرت الدراسة انخفاض دهون البطن بنسبة 12% في صفوف المشاركين الذين اكتفوا بتعديل النظام الغذائي، ونحو 14.6% لدى المجموعة التي أرفقت ذلك بممارسة الرياضة.



وينصح خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل الكرش وفي مقدمتها الغريب فروت (grapefruit) التي تتضمن الكثير من الفوائد الصحية، فهي توفر مواد مضادة للأكسدة، ولها خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضأ على خفض دهون البطن.



كذلك ينصح الأطباء بتناول الشوكولاتة السوداء لأن الكاكاو الموجود فيها غني جدا بمضادات الأكسدة، وكما هي الحال بالنسبة للشاي الأخضر، تشتمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو على مواد البوليفينول.



وفي دراسة أجريت على نحو 44 مريضا بالسكري، تلقت مجموعة أولى 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 8 أسابيع، بينما لم تتناول المجموعة أي قطعة شوكولاتة. وانخفض محيط الخصر لدى المجموعة الاولى بمعدل يقترب من سنتيمتر، وانخفضت نسبة الدهون في الجسم بنسبة أعلى من المجموعة الأخرى.

المصدر- لها