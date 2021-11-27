السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 03:46 م

لتقليل حجم الكرش اكثروا من هذه الأطعمة

طرق_لإزالة_الكرش_في_يومين


الوكيل الإخباري - حذر تقرير نشرته مجلة "كويربو منتي" الإسبانية من الدهون المقاومة للأنسولين والسكريات المرتفعة في الدم، التي تتسبب في بروز مشكلة الكرش وما يترافق معه من أمراض سيئة على الصحة وفي مقدمتها الضغط والكوليسترول والسكري.

اضافة اعلان

 

ولمعالجة هذه المشكلة وتقليل الكرش، يُنصح بتعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة BMC Public Health أن تغيير النظام الغذائي يساعد على فقدان الوزن بنسبة 6.1% على مدار 4 أشهر، كما تساعد التمارين الرياضية على خفض الوزن بنسبة 6.9%.


وأظهرت الدراسة انخفاض دهون البطن بنسبة 12% في صفوف المشاركين الذين اكتفوا بتعديل النظام الغذائي، ونحو 14.6% لدى المجموعة التي أرفقت ذلك بممارسة الرياضة.


وينصح خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل الكرش وفي مقدمتها الغريب فروت (grapefruit) التي تتضمن الكثير من الفوائد الصحية، فهي توفر مواد مضادة للأكسدة، ولها خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضأ على خفض دهون البطن.


كذلك ينصح الأطباء بتناول الشوكولاتة السوداء لأن الكاكاو الموجود فيها غني جدا بمضادات الأكسدة، وكما هي الحال بالنسبة للشاي الأخضر، تشتمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو على مواد البوليفينول.


وفي دراسة أجريت على نحو 44 مريضا بالسكري، تلقت مجموعة أولى 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 8 أسابيع، بينما لم تتناول المجموعة أي قطعة شوكولاتة. وانخفض محيط الخصر لدى المجموعة الاولى بمعدل يقترب من سنتيمتر، وانخفضت نسبة الدهون في الجسم بنسبة أعلى من المجموعة الأخرى.

 

المصدر- لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26704_8309808e77-b01c-4301-aeca-96ac72335a0e

فوائد الفانيلا لجسم الانسان

5d2da865d4375049718b45ac

فوائد بذور اليقطين لمرضى السكري

20181017040927927

إرتفاع فيتامين د يتسبب بمشاكل صحية خطيرة

eating(3)

كيف نقاوم الطعام ونأكل كمية أقل؟

image

هل يوجد تاريخ صلاحية للسكر؟

h7owk

ماذا يحدث لجسدك عندما تتناول المعكرونة كل يوم؟

أخبار متعلقة
26412_0

فيتامينات تؤخر الشيخوخة وتحمي الصحة الجلدية

فايتمن س

أطعمة غنية بفيتامين سي

reasons-why-you-cant-lose-weight

7 أخطاء لن تجعلك تفقد وزنك أبدا

البطاطا-الحلوة

تأثير البطاطا الحلوة على سكر الدم

2020_6_23_14_3_6_556

اعراض تسمم البروتين

fatigue-or-anemia

أطعمة تعوض نقص الحديد