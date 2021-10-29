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الجمعة، 29-10-2021 05:06 م

لجنة الأوبئة: لا مانع من تزامن لقاحي كورونا والإنفلونزا

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الوكيل الإخباري- دعا أطباء، لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، خصوصاً فئة المناعة المنخفضة، والالتزام بشروط الوقاية والسلامة العامة، حفاظاً على الصحة المجتمعية.

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وقالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، إنه لا يوجد ما يمنع من أخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية تزامناً مع تلقي مطعوم كورونا، ذلك أن كل مطعوم يعمل على الوقاية من مرض مختلف.

وأوضحت، أن أخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية من قبل شخص مطعم اصلاً ضد كورونا، لن يكون له آثار سلبية، مبينة أن المطعوم يعتبر من أفضل الطرق للوقاية من المرض حتى مع استخدام الكمامة أو التباعد الجسدي.

وأكد استشاري الصحة العامة بقسم التطعيم الوطني في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو سل، أنه لا ضرر البتّة من تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية في وقت واحد أو بفارق أقلّه ثلاثة أسابيع، منوهاً إلى أن لقاح كورونا لا يمنع من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ولا علاقة بين اللقاحين.

وقال، إن الوزارة استقبلت أول دفعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا العام تقدّر بـ 78 ألف جرعة، وسيتم إعطاء اللقاح بالدرجة الأولى للكوادر الصحية العاملة في الوزارة، فيما سيتم استقبال دفعات أخرى في الاسابيع القادمة.

وحثّ الأشخاص الذين تجاوزوا الستين على تلقي هذا اللقاح، إضافة للفئات ذات الخطورة العالية ممن يعانون من أمراض مزمنة ومرضى الكلى والسكري.

وأشار إلى توفره في القطاع الخاص للراغبين بأخذه، خصوصاً لمرضى نقص المناعة، إضافة إلى الاشخاص الذين تتكرر لديهم الإصابة بهذا المرض، مبيناً في الوقت ذاته مأمونيته على الحوامل والمرضعات.

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