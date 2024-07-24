لحرق الدهون .. وقت مثالي لتناول القهوة خلال اليوم

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض الأشخاص عن أفضل وقت لشرب القهوة أثناء الرجيم، لتحقيق أقصى استفادة منها في إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة بالجسم.

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كيف تساعد القهوة على حرق الدهون؟

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن حمض الكلوروجينيك المتوفر في حبوب البن يرفع معدل حرق الدهون ويقلل تراكمها في الجسم، بفضل قدرته على:



تعزيز عملية التمثيل الغذائي.



تنظيم الإنزيمات التي تشارك في عملية تخزين الدهون.



وتكتسب القهوة قدرتها على حرق دهون الجسم وتحويلها إلى طاقة من الكافيين أيضًا، لأنه يحفز الجهاز العصبي المركزي على إنتاج المزيد من هرموني الأدرينالين والنورأدرينالين.



ومع ذلك، من الضروري تناول القهوة ضمن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، لأن الجسم لن يستطيع فقدان الوزن بالاعتماد عليها فقط.



أفضل وقت لشرب القهوة لحرق الدهون

لا يوجد دليل علمي يوضح أفضل وقت لشرب القهوة لحرق الدهون، ولكن هناك أبحاث توصي بتناول كوب منها قبل ممارسة الرياضة اليومية ، لأنها قد تحفز الجسم على استعمال الخلايا الدهنية كمصدر للطاقة أثناء التمرين.



نصائح لشرب القهوة أثناء الرجيم:

شرب القهوة باعتدال.

شرب القهوة بدون سكر أو مبيض أو حليب.

تجنب شرب القهوة على الريق.

عدم شرب القهوة قبل النوم بمدة تبلغ 5 ساعات في المتوسط.



