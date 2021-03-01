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الإثنين، 01-03-2021 04:08 م

لحياة صحية طويلة.. مقدار الخضروات والفواكه المناسب للاستهلاك اليومي

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الوكيل الاخباري - حدد علماء وخبراء تغذية أمريكيون، الاستهلاك اليومي المناسب للخضروات والفواكه، من أجل التمتع بجسم سليم خال من الأمراض ولحياة صحية طويلة.

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وقد طور خبراء التغذية الأمريكيون إرشادات الأكل الصحي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان للحفاظ على الجسم والعيش مدة أطول.


فوفقًا للعلماء، "فإنه لضمان حياة طويلة وصحية، يحتاج الشخص إلى تناول حصتين من الفاكهة وثلاث حصص من الخضار يوميا. حسبما نشرته المجلة الأمريكية للدورة الدموية لجمعية القلب".


وقد قام المؤلفون بتحليل بيانات من دراستين لفئتين من عام 1984 إلى عام 2014 ، شملت دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص. وتتضمن كلا مجموعتي البيانات معلومات غذائية مفصلة للمشاركين تم جمعها كل سنتين إلى أربع سنوات لمدة 30 عاما.


بالإضافة إلى ذلك، أدرج الباحثون بيانات عن استهلاك الفاكهة والخضروات ومعدلات الوفيات من 26 دراسة في 29 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.


ومن خلال تحليل جميع الدراسات، والتي شملت أكثر من مليوني شخص في المجموع ، تم التوصل إلى أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة.

 

لكن، ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 1 من كل 10 بالغين فقط يأكلون ما يكفي من الفاكهة والخضروات.


ووجدت الدراسة "أن تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا، كان مرتبطا بانخفاض معدل خطر الوفاة".


في الوقت نفسه، سجل المؤلفون أطول عمر لدى أولئك الذين تناولوا وجبتين من الفاكهة وثلاث وجبات من الخضار يوميا، وأطلق العلماء على هذه المجموعة اسم "صيغة خمسة في اليوم".


وقال مدير الدراسة دونغ وانغ، اختصاصي الأوبئة والتغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد، في بيان صحفي: "ربما يكون هذا المزيج هو الأكثر فائدة فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المزمنة الخطيرة ويمكن تحقيقه نسبيا لعامة الناس".


وتابع: "بما يتماشى تقريبا مع الإرشادات الغذائية الحالية لجمعية القلب الأمريكية، على الرغم من أن المستهلكين يتلقون رسائل متضاربة من مصادر مختلفة حول ما الذي يحدد الاستهلاك اليومي الأمثل للفواكه والخضروات".

 

ومقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبتين من الفواكه والخضروات يوميا، كان لدى المشاركين الذين تناولوا خمس حصص، انخفاض معدل خطر الوفاة بنسبة 13 % من جميع الأسباب و 12 % بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية. وبنسبة أقل بـ 10% خطر الوفاة من السرطان و 35% خطر انخفاض في أمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.


في الوقت نفسه، لاحظ العلماء أنه ليست كل الفواكه والخضروات صحية بشكل متساو. فعلى سبيل المثال، الخضار النشوية مثل: البطاطس والبازلاء والذرة، وكذلك عصائر الفاكهة، لا تقلل من خطر الوفاة من جميع الأسباب أو الأمراض المزمنة المحددة.


حيث تم العثور على أعظم الفوائد في الخضار الورقية الخضراء، بما في ذلك السبانخ والخس واللفت، وكذلك الفواكه والخضروات الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين С ، مثل الحمضيات والتوت والجزر.

 

سبوتنيك

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