لخسارة الوزن.. تناول طعامك بهذه الطريقة من الآن فصاعداً

الوكيل الاخباري - أشارت العديد من الدراسات التي أُجريت أخيراً بحسب موقع Ameliore Ta sante الفرنسي إلى أن تناول الطعام ببطء يمكن أن يساعد على خسارة الوزن لأنه يؤدي إلى استهلاك كمية قليلة من الطعام.

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وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن بعض المشاركين فيها تناولوا كمية من الطعام أقل من تلك التي تناولها آخرون لأنهم حرصوا على الأكل ببطء.



فإذا كنت تتناول طعامك بسرعة، حان الوقت لكي تتخلّى عن هذه العادة. ولذلك يُستحسن أن تتبع هذه الخطوات:



- حاول أن تأكل في مكان هادئ، والأفضل أن تطفئ جهاز التلفاز لأنه قد يحرف انتباهك عن كمية الطعام التي تتناولها.



- من المهم أن تمضغ كل لقمة من 20 إلى 25 مرة. فهذا يساعدك على الاستمتاع بمذاق كل المكونات التي تحتوي عليها.



- اجلس على المائدة مع أشخاص آخرين، فهذا يجعلك تتناول الطعام ببطء. كذلك اعلم أن القيام بذلك قد يساعدك على الشعور بالشبع في وقت قصير جداً.

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