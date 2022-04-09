لصيام آمن.. 10 نصائح على مرضى القولون العصبي اتباعها

الوكيل الإخباري - يلعب النظام الغذائي دور كبير في التأثير على مرضى القولون العصبي. حيث أن هناك الكثير من الأطعمة التي تهيج القولون وتزيد الأعراض سوءاً.

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لذلك فإن مرضى القولون العصبي يتبعون حمية خاصة لتخفيف تلك الآلام. وهو ما قد يكون من الصعب التزامه خلال شهر رمضان المبارك.



و لصيام شهر رمضان دون أي مشاكل، في الآتي بعض النصائح التي يجب على مرضى القولون اتباعها عند تناولهم للطعام:



1- يجب مضغ الطعام جيدًا، وعدم الإفراط في الشرب أثناء الأكل (إلا للضرورة). حيث إن ذلك يؤثر في عملية الهضم، ويخفف عمل الإنزيمات الهاضمة.



2- مراعاة شرب 8 أكواب ماء (أو سوائل) يومياً (في غير مواعيد الأكل). لضمان انتظام حركة الأمعاء، ومن ثم القولون.



3- عدم تناول الفواكه أو المواد السكرية أو الشاي والقهوة والنسكافيه، إلا بعد الأكل بساعتين أو ثلاث على الأقل.



4- عدم النوم إلا بعد الأكل بـ2-3 ساعات على الأقل حتى لا تتوقف حركة الأمعاء.



5- عدم تناول أي أدوية إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.



6- بعض الوصفات المتوارثة ربما تفيد في تخفيف أعراض القولون العصبي، مثل: بعض الأعشاب المغلية كالكراوية والكمون.



7- تناول وجبات منتظمة ومتوازنة، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.



8- المداومة على الرياضة، فهي تشد العضلات، وتحافظ على الوزن، وتضبط إيقاع القولون (المشي لمدة نصف ساعة أو عمل تمارين للبطن والظهر، مما يساعد على إخراج الغازات من الجسم).



9- المحافظة على قسط كافٍ من النوم من 6 إلى 10 ساعات، أو 12 ساعة كحد أقصى. لأن النوم لمدة طويلة يزيد الشعور بالإجهاد النفسي، ويدل على الإصابة بالاكتئاب.



10- تجنب الإمساك باستخدام الملينات الطبيعية المعتمدة على الألياف، وليس العقاقير.



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