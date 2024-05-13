لعشاق الوجبات الخفيفة... إليكم البدائل اللذيذة لفقدان الوزن

الوكيل الإخباري - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الوجبات الخفيفة للتغلّب على الملل والتسلية، لذلك ينصح خبراء التغذية باستبدال هذه الوجبات غير الصحية بأخرى صحية ولذيذة لحماية الجسم من الأمراض والسمنة.



وفي هذا السياق، توضح وزارة الزراعة الأميركية أن كلاً من الزبادي والمكسّرات يحتويان على كمية وفيرة من البروتين، بالإضافة إلى المواد الغذائية الصحية، مما يجعلهما من البدائل الصحية للوجبات الخفيفة السيئة كالمقرمشات والسكريات.

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ويعزز تناول كميات كبيرة من البروتين عملية الأيض في الجسم، مما يزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة بحوالى 80 إلى 100 سعرة حرارية يومياً على مدار الساعة، بما في ذلك أثناء النوم.



ويعتبر الزبادي مصدراً ممتازاً للبروتين، ذلك أن تناول مقدار 8 أونصات (227 غراماً) من الزبادي يمد الجسم بحوالى 12 غراماً من البروتين، وهذا يجعل الشخص يشعر بالشبع بعد تناول كمية قليلة منه، ويساهم أيضاً في كبح الشهية، لذلك يُنصح بتناول نوع كثيف من الزبادي يحتوي على نسبة أعلى من البروتين، مما يزيد الشعور بالشبع لفترة أطول خلال النهار.



وكذلك تصنَّف المكسّرات بأنها وجبة خفيفة وغنية بالبروتين، وصحية لمن يتبع نظاماً غذائياً لخسارة الوزن، لأنها تُعدّ مصدراً جيداً للبروتين النباتي.



وتحتوي كل المكسّرات على البروتين، لكن يبقى اللوز والفستق والكاجو من أغناها بالبروتين.

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