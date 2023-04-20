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الخميس، 20-04-2023 03:11 م

لعيد فطر صحي.. 6 نصائح يوصى باتباعها

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الوكيل الإخباري- أصبح عيد الفطر على الأبواب مع تركيب الزّينة والأضواء في الشّوارع، واستعداد العائلات لاستقبال الضّيوف، وتجهيز المساجد لاحتضان الشّعائر الدينيّة. ولكن كيف يمكن أن يلتزم الأشخاص بالفوائد الصحية التي تم اكتسابها خلال شهر رمضان؟

وقد يكون الإفراط في الطعام والنوم مغريًا خلال العيد، ولكن يُنصح الأشخاص بالاعتدال والحفاظ على نشاطهم.

وتناول الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة السعودية بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح لتساعدك على البقاء بصحّة جيّدة.
إليك 6 نصائح لعيد فطر صحي:

الحفاظ على الفوائد الصحية التي تحققت خلال شهر رمضان وعدم إهدارها باتّباع ممارسات غير صحية

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أخذ قسط وافر من النوم خلال أيام العيد، فقد يساعدك ذلك في الاستمتاع بأيام عيد صحية


تناول وجبة إفطار خفيفة وصحية صباح يوم العيد لتجنّب عسر الهضم


عدم الإفراط في تناول الحلويات والسكريات


شرب الماء بكميات كافية لحماية الجسم من الجفاف


المشي بانتظام وممارسة الرياضة بشكلٍ دائم لحياة أكثر صحة

 

سي ان ان

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