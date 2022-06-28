لفقدان الوزن.. جربي هذا المشروب على معدة فارغة

الوكيل الإخباري - ما تتناولينه في الصباح له تأثير كبير على وزن جسمكِ، لماذا؟ لأن معدتكِ الفارغة يسهل عليها الهضم، والتمثيل الغذائي بطريقة صحيحة.





اضافة اعلان

لذلك، إذا كنتِ ترغبين في التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة، فابحثي عن شيء مليء بالعناصر الغذائية، وغني بالفيتامينات والمعادن، وماذا يمكن أن يكون أفضل من مشروب بذور الحلبة؟ تابعي معنا هذا التقرير للتعرف أكثر على فوائد بذور الحلبة على معدة فارغة.

ما بذور الحلبة؟

تعد بذور الحلبة أو "الميثي"، من الأطعمة الفائقة التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ، ولها مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المذهلة، كل هذا بفضل خصائصها الطبية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل: حمض الفوليك، والريبوفلافين والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز وفيتامين (A، وB6، وC، وK). ويسهل ماء الحلبة أو "الميثي" عملية فقدان الوزن، لأن هذه العشبة يمكن أن تعزز الهضم، وتحسن التمثيل الغذائي، وبالتالي تسرع فقدان الوزن.



ونظراً لأنها مليئة بالألياف الطبيعية، سوف تساعدكِ في كبح الشهية، وتقليل متطلبات السعرات الحرارية. وبشكل عام، إن قدرة بذور الحلبة تجعلكِ تشعرين بالشبع وحرق دهون البطن، وتساعدكِ على تناول كميات أقل من الطعام وفقدان الوزن.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة

