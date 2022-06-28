الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

العقبة تشيع 5 من أبنائها الذين قضوا بحادثة الميناء

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

دعوة للمواطنين للتعرف على هذا السائق .. كاد ان يتسبب بكارثة - فيديو

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الثلاثاء، 28-06-2022 04:43 م

لفقدان الوزن.. جربي هذا المشروب على معدة فارغة

detox


الوكيل الإخباري - ما تتناولينه في الصباح له تأثير كبير على وزن جسمكِ، لماذا؟ لأن معدتكِ الفارغة يسهل عليها الهضم، والتمثيل الغذائي بطريقة صحيحة.

اضافة اعلان

لذلك، إذا كنتِ ترغبين في التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة، فابحثي عن شيء مليء بالعناصر الغذائية، وغني بالفيتامينات والمعادن، وماذا يمكن أن يكون أفضل من مشروب بذور الحلبة؟ تابعي معنا هذا التقرير للتعرف أكثر على فوائد بذور الحلبة على معدة فارغة.

 

ما بذور الحلبة؟
تعد بذور الحلبة أو "الميثي"، من الأطعمة الفائقة التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ، ولها مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المذهلة، كل هذا بفضل خصائصها الطبية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل: حمض الفوليك، والريبوفلافين والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز وفيتامين (A، وB6، وC، وK). ويسهل ماء الحلبة أو "الميثي" عملية فقدان الوزن، لأن هذه العشبة يمكن أن تعزز الهضم، وتحسن التمثيل الغذائي، وبالتالي تسرع فقدان الوزن.


ونظراً لأنها مليئة بالألياف الطبيعية، سوف تساعدكِ في كبح الشهية، وتقليل متطلبات السعرات الحرارية. وبشكل عام، إن قدرة بذور الحلبة تجعلكِ تشعرين بالشبع وحرق دهون البطن، وتساعدكِ على تناول كميات أقل من الطعام وفقدان الوزن.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_3_17_13_17_31_151

4 آثار مدهشة لتناول صفار البيض

2021_8_1_20_50_1_976

5 تأثيرات شائعة للصداع النصفي

7427e046-8def-4cc2-a3a8-c4723e971cf2

عادات أكل تجعلكِ تتقدمين في السن بشكل أسرع

baby

زيت جوز الهند لبشرة الأطفال

تقليل-غثيان-الحمل

طرق للتغلب على غثيان شهور الحمل الأولى

9-1-800x549

علامات تدل على أن التوتر يؤثر على أسنانك

أخبار متعلقة
2022-637917972344047961-404

دراسة: فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري

tbl_articles_article_25949_610e8e6efbd-485a-4fee-9a3c-c4aa1fec1c56

نصائح لخسارة الوزن بشكل صحي

tbl_articles_article_33221_74001c73f54-c0de-43a4-967f-d057e0b80023

فوائد الباذنجان لصحتك

يعيش-مريض-سرطان-العظام

تشخيص سرطان العظام وعلاجه

طريقة-تحضير-منقوع-الحلبة

تعرف على فوائد شرب الحلبة يوميا

جدول-رجيم-صحي-لإنقاص-الوزن-سهل

جدول رجيم صحي لإنقاص الوزن