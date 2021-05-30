لقشور البطيخ فوائد لا تخطر على البال.. تعرّف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد البطيخ من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص في فصل الصيف ومع درجات الحرارة المرتفعة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء الذي يساعد أيضاً على عمل الكلى بكفاءة أكبر.



وعادة ما يقوم الكثير من الاشخاص بالتخلص من القشر، ولكن ما يجهله الكثيرون أن قشر البطيخ صالح للأكل وله فوائد متعددة أيضاً ، وابرز هذه الفوائد :



1. التخلص من حصوات الكلى.

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2. مضاد للالتهابات.



3. وسيلة لإنقاص الوزن.



4. علاج لالتهابات المسالك البولية.

5. التخفيف من أعراض الحمل.



6. تنظيم ضغط الدم.

7. مد الجسم بالطاقة.

8. وجبة بعد التمرينات الرياضية.

