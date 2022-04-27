الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

لماذا تطالب روسيا الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز بالروبل؟

عطاء من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الأردن يتحرى هلال شوال مساء الأحد المقبل

الجمارك تدعو للتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية

أسعار الذهب محلياً

الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

سقوط حمولة قمح على طريق الزرقاء المفرق

توضيح هام من الغذاء والدواء حول المستحضرات التجميلية

عاجل

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 11:25 ص

لكبار السن .. 3 إجراءات تقلل خطر الاصابة بالسرطان

20190911020219219


الوكيل الإخباري-وجد باحثون ثلاثة تدابير بسيطة يمكن للأشخاص في السبعينيات من العمر اتخاذها في محاولة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان بحوالي الثلثين.

اضافة اعلان


وتوصلت دراسة جديدة إلى أنه مع مزيج بسيط من جرعة عالية من فيتامين (د) وأوميغا 3 وبرنامج تمارين القوة المنزلية البسيط (SHEP)، يمكن لكبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة 61%. وهذا الاختبار هو الأول من نوعه الذي يبحث في الفوائد المجمعة لثلاثة مقاييس، يمكن الوصول إليها جميعا بسهولة وبأسعار معقولة. ويعتبر السرطان من الأمراض الرئيسية المرتبطة بالعمر في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تواجه المملكة المتحدة أكثر من 166000 حالة وفاة بالسرطان كل عام بين عامي 2016 و2018.


وبالنسبة لكبار السن، يعتبر السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة، مع زيادة خطر الإصابة بأورام سرطانية مع تقدم العمر.


وقال هايكه بيشوف-فيراري، من مستشفى جامعة زيورخ: "الجهود الوقائية لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن اليوم تقتصر إلى حد كبير على جهود الفحص والتطعيم".

 

 

وأظهرت الدراسات السابقة أن فيتامين (د) يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، بينما تمنع أوميغا 3 نمو الخلايا الجديدة. وأظهرت الدراسات أيضا أن التمارين يمكن أن تحسن وظيفة المناعة لدى الشخص وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في الوقاية من السرطان.


ووجد الباحثون أن الجمع بين جميع العلاجات الثلاثة (فيتامين D3 وأوميغا 3 وSHEP) له فوائد تراكمية على مخاطر الإصابة بالسرطانات الغازية.
وبينما كان لكل علاج فائدة فردية صغيرة، وجد العلماء انخفاضا إجماليا في مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة مذهلة بلغت 61٪ عند جمعها معا.


وتابع الدكتور بيشوف-فيراري: "هذه أول تجربة معشاة ذات شواهد لإظهار أن الجمع بين فيتامين D3 يوميا وأوميغا 3 التكميلية وبرنامج التمارين المنزلية البسيط قد يكون فعالا في الوقاية من السرطان الغازي بين البالغين الأصحاء والنشطين بشكل عام من 70 سنة وما فوق. وعلى الرغم من أن نتائجنا تستند إلى مقارنات متعددة وتتطلب تكرارا، فقد تكون مفيدة في تقليل عبء السرطان.

 

ويجب أن تتحقق الدراسات المستقبلية من فائدة العلاجات المشتركة في الوقاية من السرطان، كما يجب أن تمتد إلى المتابعة الأطول بعد فترة الثلاث سنوات التي تم تقييمها في هذه التجربة".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيف_تعطي_حقنة_في_العضل

لمرضى ضغط الدم .. تطوير أول علاج عن طريق الحقن في هذا الموعد !

image (2)

لا تقربوها.. تحذير من هذه الأطعمة خلال رمضان

image (1)

طرق ذكية للحصول على مزيد من الألياف في العصائر

The-Truth-About-Intermittent-Fasting

كيف يمكن للصيام المتقطع أن يدعم جودة النوم؟

938d6a0e31416eb539c54de62912da91adc839f2

الشوربات الجاهزة في رمضان .. تجنبها لهذا السبب!

GTFzx

شرب كميات كافية من المياه عند الإفطار يقيك من هذه الأعراض !

أخبار متعلقة
Thrombus28

7 أمور تساهم في الاصابة بجلطة الدم وهذه اعراضها !

ab4c232c77800d3005db4f2f46a51ac8

لا تهملها .. 4 أعراض قد تشير للاصابة بالسرطان

كلام-جميل-عن-السرطان

تطوير تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيا

shutterstock_1878518305_h1

ضعف حاسة الشم قد يكون عارضا رئيسيا للاصابة بأحد انواع الأورام السرطانية

ما-هو-مرض-الكانسر-السرطان

احذره.. مسكن ألم شهير استخدامه الخاطئ قد يؤدي لاصابتك بالسرطان !

488077Image1-1180x677_d

احذر هذا الأمر .. قد تنقل السرطان الى منزلك دون ان تشعر !