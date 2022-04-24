لكل من يعاني من انقباض المعدة بعد وقف الصوم.. هذه الحلول الطبيعية

الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من انقباض المعدة بعد وقف الصوم. ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى التغير الكبير الذي يحصل على مستوى النظام الغذائي. وغالباً ما يتم في هذه الحالة تناول الأدوية التي يصفها طبيب الجهاز الهضمي. لكن من أجل حل هذه المشكلة من المفيد جداً أيضاً اللجوء إلى بعض الخيارات المنزلية السهلة.

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وصفات منزلية لعلاج انقباض المعدة

في حال المعاناة من انقباض المعدة بعد تناول أولى وجبات عيد الفطر، ننصح بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد غالباً على حل المشكلة.



الشاي بالزنجبيل

من المفيد في هذه الحالة وضع قطع صغيرة من الزنجبيل في المشروبات وخصوصاً الشاي. فتناوله يساعد على تهدئة المعدة ويحد من الشعور بالانزعاج.



البابونج

يساعد تناول كوب من شاي البابونج على الحد من الشعور بألم المعدة من خلال دفع العضلات إلى الاسترخاء. كما أن بعض مكوناته تعمل كمضادات للالتهابات.



شاي النعناع

يعتبر من أفضل الحلول لمشكلة انقباض المعدة بعد وقف الصوم في أيام عيد الفطر السعيد. ومن أجل تحضيره يجب إضافة بضع أوراق من النعناع إلى الماء المغلي وترك الخليط على نار هادئة لدقيقتين. كما يمكن مضغ الأوراق أو تنشق زيت النعناع العطري للتخلص من التشنجات المعوية.



تطبيق الكمادات الدافئة

في حال الشعور بالألم في المعدة عند تناول أولى الوجبات بعد الصوم، من المفيد وضع كمادات مبللة بالماء الدافئ على البطن. فهذا يساعد العضلات على الاسترخاء ويحد من الشعور بالغثيان. لكن يجب عدم ترك تلك الكمادات على الجلد لمدة طويلة لأنها يمكن أن تلحق الضرر به.



القرفة

تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة التي تسرع عملية الهضم وتحد من المعاناة من بعض مشاكل الجهاز الهضمي. ومن هذه المضادات الأوجينول، السينمالدهيد، اللينالول والكامفور. ومن أجل الاستفادة منها في حال الشعور بالألم بسبب التشنجات المعوية بعد الصوم يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوقها إلى الشاي الذي يتم تناوله في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية.



ومن أجل الحد من انقباض المعدة بعد تناول أولى وجبات العيد، من المهم تجنب تناول الأطعمة المسببة لهذه المشكلة. ومنها تلك الدسمة أي التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والمأكولات المالحة فضلاً عن تلك المعلبة الغنية بالمواد الحافظة.

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