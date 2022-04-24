الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: مقبلون على استقطاب استثمارات كبرى

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

إدارة السير توجه تحذيرا لسائقي المركبات

الأحد، 24-04-2022 11:45 ص

لكل من يعاني من انقباض المعدة بعد وقف الصوم.. هذه الحلول الطبيعية

201808150456125612


الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من انقباض المعدة بعد وقف الصوم. ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى التغير الكبير الذي يحصل على مستوى النظام الغذائي. وغالباً ما يتم في هذه الحالة تناول الأدوية التي يصفها طبيب الجهاز الهضمي. لكن من أجل حل هذه المشكلة من المفيد جداً أيضاً اللجوء إلى بعض الخيارات المنزلية السهلة.

اضافة اعلان


وصفات منزلية لعلاج انقباض المعدة
في حال المعاناة من انقباض المعدة بعد تناول أولى وجبات عيد الفطر، ننصح بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد غالباً على حل المشكلة.


الشاي بالزنجبيل
من المفيد في هذه الحالة وضع قطع صغيرة من الزنجبيل في المشروبات وخصوصاً الشاي. فتناوله يساعد على تهدئة المعدة ويحد من الشعور بالانزعاج.

البابونج
يساعد تناول كوب من شاي البابونج على الحد من الشعور بألم المعدة من خلال دفع العضلات إلى الاسترخاء. كما أن بعض مكوناته تعمل كمضادات للالتهابات.


شاي النعناع
يعتبر من أفضل الحلول لمشكلة انقباض المعدة بعد وقف الصوم في أيام عيد الفطر السعيد. ومن أجل تحضيره يجب إضافة بضع أوراق من النعناع إلى الماء المغلي وترك الخليط على نار هادئة لدقيقتين. كما يمكن مضغ الأوراق أو تنشق زيت النعناع العطري للتخلص من التشنجات المعوية.


تطبيق الكمادات الدافئة
في حال الشعور بالألم في المعدة عند تناول أولى الوجبات بعد الصوم، من المفيد وضع كمادات مبللة بالماء الدافئ على البطن. فهذا يساعد العضلات على الاسترخاء ويحد من الشعور بالغثيان. لكن يجب عدم ترك تلك الكمادات على الجلد لمدة طويلة لأنها يمكن أن تلحق الضرر به.


القرفة
تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة التي تسرع عملية الهضم وتحد من المعاناة من بعض مشاكل الجهاز الهضمي. ومن هذه المضادات الأوجينول، السينمالدهيد، اللينالول والكامفور. ومن أجل الاستفادة منها في حال الشعور بالألم بسبب التشنجات المعوية بعد الصوم يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوقها إلى الشاي الذي يتم تناوله في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية.


ومن أجل الحد من انقباض المعدة بعد تناول أولى وجبات العيد، من المهم تجنب تناول الأطعمة المسببة لهذه المشكلة. ومنها تلك الدسمة أي التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والمأكولات المالحة فضلاً عن تلك المعلبة الغنية بالمواد الحافظة.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1650716293

لقيلولة بعد الظهر فوائد لم تكن بالحسبان

ab4c232c77800d3005db4f2f46a51ac8

لا تهملها .. 4 أعراض قد تشير للاصابة بالسرطان

5ead7c5b9b827702737524

عالجوا انتفاخ القولون العصبي بهذه الطريقة في رمضان

tbl_articles_article_17152_87

نتائج لا تحمد عقباها .. اياكم والدقيق على الحروق وهذا التصرف السليم !

kakimi-sposobami-mozhno-izbavitsya-ot-dvuhvostok

فقدان الحشرات يضر بصحة الإنسان

e601a365-intro

خبراء يكشفون العلاقة بين الأكل المقيد بالوقت وخسارة الوزن

أخبار متعلقة
162264313063289400

بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب أن تتناولها يومياً

207af7f67e58d02874e71520bb297981

فاكهة تساعد على بقاء عقلك يقظا

ALANUR-survey-highlights-dietary-supplement-use-in-Chile-and-Peru

أضف هذه المكملات إلى نظامك الغذائي في شهر رمضان

مع

نصائح طبية لتخفيف آلام المعدة خلال شهر رمضان

90409

مزايا مدهشة لاتباع هذا النظام الغذائي في رمضان

201811210314201420

لصيام آمن.. 10 نصائح على مرضى القولون العصبي اتباعها