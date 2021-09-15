للتخلص من الحموضة إليك هذه الوصفات

الوكيل الإخباري - الحموضة هي أمر غير مريح يحدث للكثيرين على أختلاف أعمارهم، وتحدث الحموضة نتيجة زيادة إفراز الغدد المعدية لحمض الهيدروكلوريد (الذي يحتاجه الجسم لهضم الطعام، وتكسير أنواع من السكر المعقد إلى سكر بسيط لامتصاصه)، والذي بالتالي يؤدي إلى افراز زائد لبعض الإنزيمات الهاضمة مثل انزيم البيبسين، وتوجد العديد من الوصفات المنزلية التي تجعل تهدئة الحموضة الزائدة أثناء الهضم أمراً سهلاً .

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هناك وصفات منزلية رائعة تساعد في حل مشكلة الحموضة الزائدة وتخفيف أعراضها، ومن اهم هذه الوصفات :

1. شرب الماء

هو أمر بسيط ووصفة طبيعية جداً، وهو شرب كوبين من الماء كل صباح كشراب للحموضة، وهذا يساعد على ضبط مستوى الحمض في المعدة.



2. نبات الريحان المقدس

ويلعب هذا النبات دوراً مهماً في علاج مشكلة الحموضة؛ فالشخص الذي يعاني من الحموضة عليه استخدام أوراق هذه النبتة بصورة منتظمة.

3. الحليب (علاج الحموضة بالحليب)

الحليب يعتبر من أشهر الوصفات في تخفيف أعراض الحموضة، ويمكنكم أيضاً استخدام منتجات الألبان لتخفيف الأعراض.. فشرب بعض الحليب بعد الوجبات يساعد كثيراً في هذا.

4. الخل الأبيض

الخل الأبيض، حينما يستخدم مع الوجبات، فإنه يساعد في تخفيف الحموضة كثيراً كما يسهل عملية الهضم الجيد للطعام، كما يوصى بأخذ ملعقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة.



5. سكر الجاكري

وهو نوع من السكر غير المكرر وغير المقطر أو السكر الخام، واستخدامه بصورة معقولة يساعد في تخفيف الحموضة.. فاستخدام كمية صغيرة تعادل الـ 10 جم مع وجبتك يساعد كثيراً في تخفيف الحموضة.

6. الزنجبيل

الزنجبيل وصفة جيدة لعلاج الحموضة، وفي الحقيقة أن إضافة مسحة من الزنجبيل إلى وجباتكم تساعد في ضبط الرقم الهيدروجيني pH (مستوى الحموضة والقلوية) في الجسم كله.

7. أوراق النعناع

إنها أيضاً لفكرة جيدة أن تمضغ بعضاً من أوراق النعناع المغلي لتتخلص من الحموضة، وعصير النعناع أيضاً ينصح به لذات السبب.



8. الصبار الحقيقي (الألو ڤيرا)

نبات الألو ڤيرا حل جيد لتخفيف الحموضة.



9. الأناناس والبرتقال - عصائر تخفف الحموضة

الأنانس والبرتقال، مع إضافة بعض الملح، هو حل جيد لمواجهة حمو القلب (الحموضة).

10. الفواكه والمكسرات

اللوز، الخيار، الليمون، عصير الليمون، البطيخ، والموز أيضاً ينصح بها كأطعمة طبيعية في علاج الحموضة.



11. عصير البصل

واحد من أهم الوصفات المنزلية لتخفيف الحموضة هو عصير البصل (افضل عصير للحرقان - أفضل عصير للحموضه)



12. بذور اليانسون

غلي بذور اليانسون في الماء هو فكرة ممتازة لتقليل الحموضة، وننصحك بأن تدع هذا الخليط لبعض الوقت ليبرد قليلاً ثم أضف إليه ملعقة صغيرة من عسل النحل ليزيد من كفاءته في مواجهة الحموضة.

المصدر - صحتك

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