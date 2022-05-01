للحامل.. 5 نصائح للحفاظ على صحة حملك في عيد الفطر

الوكيل الإخباري - إذا كنتِ تستعدين لاستقبال عيد الفطر المبارك وأنتِ حامل، بالتأكيد تفكرين في العيد القادم بينما تتقاسمين الفرحة مع طفلك وتحتفلين به، ومن أجل هذه اللحظة السعيدة، عليكِ الحذر والحفاظ على صحة حملك في عيد الفطر، فطقوس الأعياد قد تشمل بعض العادات الخاطئة التي قد تؤثر سلباً على صحة حملك، وهو ما عليكِ تجنبه.





اضافة اعلان

تابعي القراءة واحصلي على نصائح مهمة تساعدك في الحفاظ على صحة حملك في عيد الفطر المبارك.





1- لا تبذلي مجهوداً كبيراً

الاستعداد للعيد يشمل ترتيبات كثيرة في المنزل، وإعداد وليمة للأقارب، أو الخروج مرات متعددة لشراء مستلزمات العيد، وغيرها من الأمور التي تشكّل مجهوداً كبيراً يعرّضك للإجهاد، وهو ما يمثل خطراً على حملك.

لذا لا تحمّلي نفسك مهام كثيرة، واحرصي على عدم إجهاد نفسك، واطلبي المساعدة من زوجك أو المقربين منكِ، وإذا كانت ميزانيتك تسمح، فلا تترددي في توظيف مساعدة لكِ.



2- حافظي على نظامك الغذائي

نظامك الغذائي يؤثر مباشرة في نمو طفلك وصحة حملك، لذا لا تسمحي لأطعمة العيد الدسمة بإفساد نظامك الغذائي الصحي، ولا تبالغي في تناول حلويات ومخبوزات العيد.



3- تناولي كمية كافية من المياه

إذا كان طبيبك قد سمح لكِ بصيام شهر رمضان، فغالباً تكونين معتادة على عدم شرب المياه طوال النهار، وهو ما عليكِ الانتباه له. احرصي على تناول كمية كافية من المياه، ولا تنسي شرب الماء والسوائل.



4- احصلي على قسط كاف من النوم

العيد يغريكِ للسهر وتفويت مواعيد نومك، وهو ما يصعّب عليكِ العودة إلى روتين نومك بعد انقضاء أيام العيد، فيما أنكِ بحاجة إلى النوم الجيد من أجل الحفاظ على صحة حملك، لذا لا تستسلمي للمغريات، وحافظي على روتين نومك في العيد.



5- مارسي الرياضة

لا تتوقفي عن ممارسة الرياضة حتى في أيام العيد، فالانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يحسّن صحتك العامة، ويحافظ على صحة حملك، ويمهّد لولادة سهلة، وأيضاً لاستعادة لياقتك في أسرع وقت بعد الولادة.

نواعم