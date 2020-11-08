للحد من تناول الطعام عند الشعور بالتوتر.. إليك هذه النصائح

الوكيل الاخباري - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول الطعام عند الشعور بالتوتر، وهذا يؤدي بالطبع إلى اكتساب الوزن الزائد، فمن الضروري الالتزام بتطبيق بعض النصائح التالية:

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- يجب تركيز التفكير في أمر آخر غير تناول الطعام، كالبدء مثلاً بقراءة كتاب أو مشاهدة التلفاز وهكذا يتم نسيان الشعور بالرغبة في الأكل.



- من المهم كتابة ما يتم الشعور به في لحظات التوتر.



- يمكن تناول الطعام مع اختيار الأصناف التي لا تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، كالفواكه والخضروات مثلاً.



- من المهم جداً في حال الشعور بالتوتر، ممارسة بعض التمارين الرياضية، كالمشي لبعض الوقت فهذا يساهم في خفض مستوى التوتر في الجسم ويحدّ من الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات تحديداً.



- يجب الحفاظ على معدل نوم طبيعي، حيث أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الذين لا ينامون لعدد ساعات كافٍ يأكلون أكثر من غيرهم.

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