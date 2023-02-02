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الخميس، 02-02-2023 11:52 ص

للحفاظ على صحتهم من كثرة الجلوس .. خبراء يقدمون حلاً سهلاً لموظفين المكاتب

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الوكيل الإخباري - اقترح فريق بحثي من جامعة كولومبيا حلاً سهلاً للموظفين في المكاتب لعكس الآثار الصحية للجلوس طوال اليوم، هو المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة.

وقال الباحث كيث دياز: "ما نعرفه الآن هو أنه من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة تحتاج إلى التحرك بانتظام خلال العمل، فإذا كان ذلك غير عملي، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أنه حتى المشي قليلاً خلال يوم العمل يقلل بشكل كبير من الخطر".

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وأضاف دياز في بيان صحفي نشره "مديكال إكسبريس" أنه "تماماً مثل كمية الفاكهة والخضروات التي يجب أن يأكلها الشخص، ومقدار التمارين التي يجب أن يمارسها، نحتاج إلى إرشادات محددة حول كيفية مكافحة أضرار الجلوس".


وطُلب من المشاركين في تجربة الدراسة إما المشي لمدة دقيقة واحدة كل 30 دقيقة، أو دقيقة واحدة كل 60 دقيقة، أو 5 دقائق كل 30 دقيقة، أو 5 دقائق كل 60 دقيقة، أو عدم المشي على الإطلاق.


وأظهرت النتيجة أن المشي لمدة 5 دقائق كل 30 دقيقة، ببطء بسرعة 3 كم/ الساعة يوفر أفضل الفوائد الصحية لتنظيم نسبة السكر في الدم والضغط.

 

 

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