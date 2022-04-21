للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام... اليك بعض النصائح

الوكيل الإخباري - يقل التركيز والطاقة أثناء ساعات الصيام بشكل كبير، فكيف يمكننا الحفاظ عليهما لوقت أطول؟ إليك مجموعة نصائح للحفاظ على التركيز والطاقة خلال الصيام في الآتي:





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حتى يستطيع الصائم مواجهة التغييرات في الجسم خلال ساعات الصيام عليه الاستفادة قدر الإمكان من الوجبتين الأساسيتين خلال أيام الصيام، ألا وهما السحور والإفطار.



بشكل عام هناك عدة نقاط يجب مراعاتها خلال شهر رمضان الفضيل، ومجموعة من النصائح للحفاظ على التركيز والطاقة خلال الصيام واللازمة في الجسم، والتي تشمل على ما يأتي:

1. عدم تخطي أو إهمال وجبة السحور

تعد وجبة السحور بمثابة وجبة الفطور بالأيام العادية لذا من المهم عدم تخطيها فهي تساعدنا في تحمل ساعات الصيام والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة والتركيز.



2. تجنب مصادر الكافيين

يجب تجنب تناول مصادر الكافيين، مثل: القهوة، ومشروبات الطاقة لأنها مدرة للبول فيتخلص الجسم من السوائل بشكل أسرع عن طريق البول بسببها، مما يزيد إحساسكم بالعطش خلال الصيام وبالتالي انخفاض التركيز والطاقة في الجسم.



3. عدم البقاء تحت أشعة الشمس مطولًا

يجب تجنب الشمس للتخفيف من فرص زيادة الشعور بالعطش والتعب وفقدان التركيز، وإن كنتم مضطرين لذلك عليكم اتباع أساليب الحماية من لباس فضفاض وفاتح اللون، وارتداء النظارات الشمسية والقبعة.



4. الاستراحة خلال النهار

من أهم النصائح للحفاظ على التركيز والطاقة خلال الصيام هي أخذ قسط من الراحة في منتصف النهار إن أمكن، وتجنب أي مجهود جسدي خلال ساعات الصيام قدر الإمكان، وتأجيل الذهاب إلى النادي الرياضي وممارسة الرياضة بعد الإفطار ب 2-3 ساعات.



5. النوم بما فيه الكفاية

ضرورة التأكد من الحصول على ساعات نوم كافية خلال الليل لزيادة النشاط في اليوم التالي وتقليل الشعور بالتعب وعدم التركيز.



6. الحفاظ على الصلاة

عليكم الحفاظ على تأدية الصلاة لما لها من دور كبير في مدنا بالصبر والطاقة، إضافة إلى كونها جزء من التمارين التي تساعد في كسر الخمول والكسل وهذه من ضمن نصائح للحفاظ على التركيز والطاقة خلال الصيام المهمة.

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