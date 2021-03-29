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الإثنين، 29-03-2021 01:12 م

للسيدات.. انتبهي قد تعانين من متلازمة 'المرأة المستعجلة' وهذه العلامات

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الوكيل الاخباري - حذّرت خبيرة الكيمياء الحيوية الأسترالية ليبي ويفر مما أطلقت عليه تسمية متلازمة "المرأة المستعجلة"، وأشارت إلى أن هذا قد ينطوي على بعض المخاطر. وذكرت بعض العلامات التي تدل على المعاناة من هذه المشكلة، وهي: 

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1- عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي ولعدد ساعات كافٍ.
2- الحرص على شرب كمية كبيرة من القهوة في الصباح.
3- الميل إلى تناول الأطعمة الجاهزة وتلك الغنية بالسكر والملح.
4- الإجابة عن السؤال "كيف الحال؟" بالقول غالباً: "لدي الكثير من المهمات" و"لا أمتلك دقيقة فراغ واحدة".
5- الرغبة الدائمة في تلبية حاجات الآخرين في الحياة المهنية والخاصة.


وأشارت الطبيبة إلى أن هذا يمكن أن ينعكس سلباً على الصحة. ولفتت إلى أنه يعني المعاناة من التوتر الدائم الذي يمنع أخذ قسط من الراحة، كما يمكن أن يؤثر سلباً في الجهاز الهرموني مع مرور الوقت، أو يعرقل عمل الغدد ما فوق الكلوية، مما قد يسبّب الصداع ويؤدي الى اكتساب الوزن.

 

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