للطلاب.. أطعمة تجنب تناولها خلال فترة الامتحانات!

الوكيل الاخباري - يحتاج الإنسان في فترة الامتحانات إلى موارد الطاقة من فيتامينات وبروتينات وغيرها من أجل الحفاظ على صحته نتيجة التركيز الذهني الكبير، لكن بعض الأغذية قد تؤثر سلبا على التلميذ أو الطالب.

اضافة اعلان



ووفقا لموقع "فولكروم"، فإن دراسة جديدة أكدت أن بعض الأغذية الشائع تناولها من طرف الطلاب خلال فترة الامتحانات قد تؤثر على وظائف الدماغ ودعت إلى تجنبها خلال هذه الفترة.



- السكريات.

- القهوة.

- الأطعمة المقلية.

- الدهون المتحولة.

- التونة.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





