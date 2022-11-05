للمصاب بحرقة المعدة.. أفضل وضعية للنوم والأطعمة المناسبة

الوكيل الإخباري-ارتداد الحمض حالة هضمية يتدفق فيها حمض المعدة إلى المريء، ويسبب إحساساً حارقاً يُعرف باسم حرقة المعدة، إلى جانب أعراض أخرى بينها ارتجاع الطعام أو السوائل الحامضة، وصعوبة البلع، والسعال، والصفير، وألم الصدر.
ووفق مايو كلينك، فإن حرقة المعدة، ألم حارق في الصدر خلف عظمة الصدر مباشرة. وغالباً ما يكون أسوأ بعد تناول الطعام، في المساء و أو عند الاستلقاء أو الانحناء.
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عادةً ما تكون الحرقة بسبب خروج حمض المعدة أو الخليط الحمضي القوي في المعدة، عن السيطرة وتدفقه إلى المريء.
أفضل وضعية للنوم
تشير العديد من الدراسات إلى أن النوم أو الاستلقاء على الجانب الأيسر يساعد في تخفيف أعراض الارتجاع المعدي المريئي بما في ذلك حرقة المعدة.
ويقلل أيضاً من تعرض المريء لحمض المعدة. أما النوم أو الاستلقاء على الظهر فيمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة وأعراض ارتجاع أخرى.
أطعمة ضد الحموضة
توجد أطعمة مفيدة ضد الارتجاع الحمضي، خاصة حرقة المعدة، وهي الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والأرز البني، والخضروات الجذرية مثل البطاطس الحلوة، والجزر، والشمندر، والخضروات الخضراء، مثل البروكلي، واللفت، والسبانخ، والفاصولياء.
ولتجنب الحموضة المعوية، يجب الابتعاد عن البصل والحمضيات والأطعمة الغنية بالدهون والطماطم، وعصائر الحمضيات.
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