للمصاب بحرقة المعدة.. أفضل وضعية للنوم والأطعمة المناسبة

الوكيل الإخباري-ارتداد الحمض حالة هضمية يتدفق فيها حمض المعدة إلى المريء، ويسبب إحساساً حارقاً يُعرف باسم حرقة المعدة، إلى جانب أعراض أخرى بينها ارتجاع الطعام أو السوائل الحامضة، وصعوبة البلع، والسعال، والصفير، وألم الصدر.



ووفق مايو كلينك، فإن حرقة المعدة، ألم حارق في الصدر خلف عظمة الصدر مباشرة. وغالباً ما يكون أسوأ بعد تناول الطعام، في المساء و أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

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