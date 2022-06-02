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الخميس، 02-06-2022 10:42 ص

للوقاية من الخرف.. اتبع هذه النصائح

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الوكيل الإخباري - الخرف ذلك المرض الذي يؤثر على وظائف الدماغ، بات من الأمراض الشائعة حتى قبل الشيخوخة، ويبدو أن نمط الحياة الحديث بكل ما فيه من تغذية غير صحية وخمول وضغوط هو السبب الرئيسي للإصابة به في عمر مبكر.

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ويعد الخرف هو مصطلح يطلق على مجموعة الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية، وهو يحدث نتيجة لعدد من العوامل والمسببات، وليس له سبب مباشر.


وبسبب ذلك تسعى الهيئات الصحية إلى إيجاد طرق للحد من الإصابة به وتخفيض عوامل الخطر المتعقلة به، ومنها ما جاء في الدراسة التالية التي نستعرضها من أجل أن تساعدك في الوقاية منه.

 

جاء في دراسة حديثة نشرت في موقع " ذي صن"، أشارت إلى أن هناك طرقاً مثبتة بالفعل لتقليل خطر الإصابة بالخرف، تنطبق حتى على أولئك المعرضين جينياً للخطر، بالإضافة إلى القيام ببعض العادات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع احتمالات الإصابة بالمرض.


وخضع للدراسة 11500 شخص متوسط أعمارهم 54 عاماً، ولكل منهم عادات يومية يتبعونها منها الصحية وأخرى تزيد من فرص الإصابة بالمرض، ومن الأشياء الصحية التي يجب القيام بها لتقليل فرص الإصابة هي:


- احرصي على ممارسة الرياضة بانتظام.
- تناولي نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث ثبت أن السمنة تؤثر على قدرات الدماغ.
- الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل القرفة والأفوكادو والتوت والجوز.
- يجب عليك أن تحافظي على وزن صحي.
- الامتناع تماماً عن التدخين، بما في ذلك التدخين السلبي.
- الحفاظ على ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع.
- السيطرة على مستويات الكوليسترول.
- تقليل نسبة السكر في الدم، والسيطرة على مرض السكري.

 

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