للوقاية من سرطان الثدي .. أمور ينصح بتجنبها

الوكيل الإخباري-تشير الدراسات إلى أن 90% من سرطانات الثدي بيئية الأصل، لكن سببها الرئيسي مجهول. وتشمل عوامل البيئة نمط الحياة بما فيه النظام الغذائي، والنشاط البدني، والتدخين، وتمتد عناصر البيئة إلى السموم الداخلية والخارجية، ونوعية المنتجات الاستهلاكية، والتغليف.



وتنصح البروفيسورة ميشيل شاين من جامعة روتشستر بإجراءات تساعد على الوقاية من سرطان الثدي، أو من عودته لمن أصيب سابقا.

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-المواد الكيميائية: وتتضمن المبيدات الحشرية، والصبغات، ومواد التجميل، ويُنصح باستخدام المنتجات التي تعتمد على مواد طبيعية، والبعد عن تأثير المبيدات والأسمدة الكيميائية لتنمية النباتات.

-السكر: الاستهلاك المفرط للسكر المعالج أو المكرر يؤدي إلى مقاومة خلايا الجسم للأنسولين.





ومع تزايد الأنسولين في الجسم تتوفر بيئة لنمو الخلايا السرطانية. ويساعد تقليل السكريات على الوقاية من أنواع عديدة من السرطان، ويُنصح بالاعتماد على سكر الفواكه.

-المواد الكيميائية في العطور: حظرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأطعمة لكنها لا تزال تستخدم في العطور، ستيرين، بنزوفينون، إيثيل أكريليت، ميثيل يوجينول، ميرسين، بيلغون، وبيريدين وينصح بالابتعاد عن العطور التي تحتوي هذه المواد .

- البلاستيك: يحتوي على مواد كيميائية يجب تجنبها. والعبوة القابلة لإعادة التدوير التي تحمل الأرقام 3 أو 6 أو 7، فقد تحتوي على مواد مسرطنة، ومواد كيميائية معطلة للهرمونات، يمكن أن تعزز مستويات هرمون الاستروجين.



لذك يجب التحقق من الأرقام أسفل العبوات وحاويات الطعام. والاحتفاظ بالبلاستيك بعيداً عن الحرارة بما في ذلك ضوء الشمس وداخل السيارات، لمنع تسرب المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات.

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