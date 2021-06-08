للوقاية من مرض شائع .. تناول علبتين من سمك السردين أسبوعياً

الوكيل الإخباري - السردين غني بالعناصر الغذائية الأساسية وقليل السعرات الحرارية ويوصى به كجزء من نظام غذائي صحي و يساعد في الوقاية من مرض السكري.

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وجدت دراسة جديدة أن تناول علبتين فقط من سمك السردين في الأسبوع يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني الشائع نسبيا والذي يزعج الكثيرين حول العالم .

وتقول مؤلفة البحث ديانا ريزولو، الأستاذة والباحثة في قسم العلوم الصحية بالجامعة: “لا يعتبر السردين طعاماً رخيص الثمن ويسهل العثور عليه فحسب، ولكنه آمن ومفيد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني،إنه اكتشاف علمي ضخم”.



أخضعت الدراسة 152 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بمقدمات السكري، مما يعني أن مستويات السكر في الدم تراوحت من 100 إلى 124 ملليغراماً من الغلوكوز لكل ديسيلتر من الدم لنظام غذائي يهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، لكن البعض تلقى علبتين من السردين بزيت الزيتون (200 غرام) أسبوعياً، وتم نصحهم بتناول الأسماك الصغيرة كاملة، دون إزالة العظام، لأنها غنية بشكل خاص بالكالسيوم وفيتامين د.

ووجد الباحثون أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الاصابة بمرض السكري والذين لم يتناولوا السردين أسبوعياً قد انخفض من 27 في المائة إلى 22 في المائة خلال العام.



كما وجدوا أن عدد المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين اتبعوا النظام الغذائي الذي أضيفت إليه الأسماك، انخفض من 37 في المائة إلى 8 في المائة في نفس الفترة الزمنية.

المصدر - المرصد