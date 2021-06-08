الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

صوت المملكة.. من قطاع غزة

وزير الصحة: إنشاء نظام تأمين صحي إلكتروني منظم وشامل

تحلية 300 مليون متر من مياه العقبة ونقلها للمحافظات

الجزائر.. الصمت الانتخابي يبدأ عند منتصف الليل

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات احترازية للتعامل مع متحورات كورونا

رئيس مجلس الأعيان: رفع تقرير بمخرجات الحوار إلى الملك

تهنئة من مدير الأمن العام

تعطل مواقع إلكترونية إخبارية ورسمية حول العالم صباح اليوم

الملك يلتقي شخصيات سياسية ويوجه بضرورة الاصلاح السياسي

الثلاثاء، 08-06-2021 01:44 م

للوقاية من مرض شائع .. تناول علبتين من سمك السردين أسبوعياً

GettyImages-2116544


الوكيل الإخباري - السردين غني بالعناصر الغذائية الأساسية وقليل السعرات الحرارية ويوصى به كجزء من نظام غذائي صحي و يساعد في الوقاية من مرض السكري.

اضافة اعلان
 

وجدت دراسة جديدة أن تناول علبتين فقط من سمك السردين في الأسبوع يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني الشائع نسبيا والذي يزعج الكثيرين حول العالم . 

 

وتقول مؤلفة البحث ديانا ريزولو، الأستاذة والباحثة في قسم العلوم الصحية بالجامعة: “لا يعتبر السردين طعاماً رخيص الثمن ويسهل العثور عليه فحسب، ولكنه آمن ومفيد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني،إنه اكتشاف علمي ضخم”.


أخضعت الدراسة 152 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بمقدمات السكري، مما يعني أن مستويات السكر في الدم تراوحت من 100 إلى 124 ملليغراماً من الغلوكوز لكل ديسيلتر من الدم لنظام غذائي يهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، لكن البعض تلقى علبتين من السردين بزيت الزيتون (200 غرام) أسبوعياً، وتم نصحهم بتناول الأسماك الصغيرة كاملة، دون إزالة العظام، لأنها غنية بشكل خاص بالكالسيوم وفيتامين د.

 

ووجد الباحثون أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الاصابة بمرض السكري والذين لم يتناولوا السردين أسبوعياً قد انخفض من 27 في المائة إلى 22 في المائة خلال العام.


كما وجدوا أن عدد المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين اتبعوا النظام الغذائي الذي أضيفت إليه الأسماك، انخفض من 37 في المائة إلى 8 في المائة في نفس الفترة الزمنية.

 

المصدر - المرصد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20202616627568T9

توقف عن شرب الحليب في هذه الحالات

637587509427292114

الكشف عن 8 أعراض لمرض معوي لا علاج له

26173-baby-drinking

متى يبدأ الرضيع في شرب المياه؟

1-1442890

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. "كارثة" بانتظارك

العشرق-2

فوائد عشبة العشرق لـ التخلص من الدهون

ما_أسباب_الأرق_وعلاجه

مشروبات مذهلة لحل مشكلة الأرق

أخبار متعلقة
على مرضى السكري إجراء فحوصات الكلى مرة كل سنة -(د ب ا)

أعراض خطيرة تشير للإصابة بمرض السكري من النوع 2

tbl_articles_article_21022_572f20c8c9b-8545-499d-aa05-8ddabfe8777b

بعيداً عن الأدوية.. إليك 5 وجبات خفيفة تُنظّم مستوى السكر في الدم

133-134741-child-protection-diabetes_700x400

آلية جديدة لحماية الأطفال من الإصابة بالسكري مبكرًا

عصائر_ترفع_ضغط_الدم

تعرف على المشروبات التي تساهم في تخفيض ضغط الدم

tbl_articles_article_14609_2937f7be22d-e740-4e06-95c1-ac6869186287

ماهي فوائد نبات الكرنب 'الملفوف' ؟

2086853324

9 علامات تخبرك أنك مصاب بالسكري