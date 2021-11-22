للوقوف اهمية كبيرة على تخطي مشاكل صحية

الوكيل الإخباري - تحدث الدكتور مايكل موسلي عن الفوائد الصحية للوقوف في "تدوين صوتي" بعنوان "Just One Thing".

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وكشف التدوين عن سبب كون الجلوس لفترات طويلة "سيئا للغاية بالنسبة لنا" وكم مرة نحتاج للوقوف.



وأوضح الدكتور موسلي سبب وجوب إضافة الوقوف إلى روتينك. ويمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى بعض المشاكل الصحية "السيئة جدا"، والتي تتراوح من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 إلى الوفاة من جميع الأسباب.



وقال موسلي: "لقد كنت جالسا على مكتبي الآن لمدة ساعة، في محاولة لإنجاز بعض الأعمال وأنا على وشك القيام بشيء يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على صحتي".



وللوقوف فوائد صحية مختلفة بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم وحرق كمية "مفاجئة" من السعرات الحرارية.



وقال الطبيب: "إن قضاء المزيد من الوقت على قدميك هو حقا طريقة بسيطة وسهلة لتعزيز صحتك. إنه يرفع معدل ضربات القلب، ويساعد على التمثيل الغذائي الخاص بك وهو مفيد لعظامك".

المصدر - روسيا اليوم

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