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الثلاثاء، 10-08-2021 03:19 م

لماذا الأفضل أن نتناول الفاكهة بدل عصيرها؟

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الوكيل الاخباري - يُنظر إلى عصير الفاكهة عموما على أنه صحي فالفواكه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ولكن ذلك قد لا يعود بالمنفعة بالنسبة للذين يعانون من ظروف صحية معينة.

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ومن المعروف أن التفاح يعزز الهضم الجيد ويساعد العنب البري في محاربة الجذور الحرة المدمرة للقنوات التي يمكن أن تؤدي إلى الأمراض ويمكن أن يعزز الموز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

 

وبينما تحتوي الفاكهة على مجموعة من الفوائد الصحية المختلفة فإن شرب عصير الفاكهة قد لا يكون بنفس القدر من الفائدة ووفقا للدكتور غاري بارتليت فإنه يوصي دائما بتناول الفاكهة الكاملة بدلا من عصيرها.


وأوضح: عندما تأكل فاكهة كاملة فإن الألياف الغذائية الموجودة في اللب والقشرة ترتبط بالسكر الطبيعي في الفاكهة أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي.

 

وهذا الإجراء الملزم يجعل الأمر أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول لامتصاص الجسم للسكر ونتيجة لذلك يتراكم السكر من الفاكهة في دمك بمعدل أقل وأبطأ إذا أكلت الفاكهة كاملة مما شرب عصير الفاكهة مباشرة.


وعلى النقيض من ذلك فإن شرب عصير الفاكهة مباشرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم كما قال الدكتور بارتليت.


وأوضح: جسمك سيطلق الإنسولين بسرعة استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم ما يؤدي إلى تحويل كمية كبيرة من السكر في الدم إلى دهون وجليكوجين.


وبهذه الطريقة يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم ما لم تستهلك المزيد من الطعام ما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى والجوع سيجعلك تأكل المزيد.


وباختصار يؤدي شرب عصير الفاكهة النقي إلى تنظيم ضعيف لسكر الدم وبالتالي زيادة استهلاك السعرات الحرارية مقارنة بتناول الفاكهة الكاملة.

 

ونصح الدكتور بارتليت: إذا كنت ترغب في شرب العصير فإن الفكرة الجيدة هي أن تقوم بعصر فواكه كاملة في المنزل وبهذه الطريقة تحصل على كل الألياف الإضافية والمواد المغذية من قشر الفاكهة من دون إضافة سكر.


كما حذر: في تجربتي، يستهلك معظم مرضى السكري من النوع الثاني الكثير من عصير الفاكهة معتقدين أنهم يتخذون خيارات صحية حيث أنهم في الواقع يتسببون في ضرر أنفسهم بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وهذا لأن السكريات الموجودة في الفاكهة والخضروات يتم إطلاقها عند عصرها أو مزجها ما يجعلها سكريات حرة (جميع أحادي السكاريد وثنائي السكاريد التي تتم إضافتها للأطعمة من قِبل الشركة المصنعة أو الطهاة أو المستهلك، بالإضافة إلى السكريات الموجودة طبيعيا في العسل والشراب وعصير الفاكهة).


وبالإضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي عصير الفاكهة إلى إتلاف أسنانك.


وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: بمجرد إفراز هذه السكريات يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك خاصة إذا كنت تشرب العصائر بشكل متكرر والسكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات الكاملة هي أقل عرضة للتسبب في تسوس الأسنان لأن السكر موجود داخل بنية الفاكهة ومن الأفضل شرب العصائر مع الوجبة لأن ذلك يساعد على تقليل الضرر الذي يلحق بأسنانك.

 

روسيا اليوم

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