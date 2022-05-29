لماذا تنشأ حصوة اللعاب؟

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لجراحات الفم والفك والوجه إن حصوة اللعاب، تنشأ بسبب التكلسات في القنوات الناقلة للعاب.





وأوضحت أن من أسباب نشوئها التغيرات الطارئة على تركيبة اللعاب مثلاً بسبب التهابات الغدة اللعابية وأمراض الأيض، أو تضيق قنوات الغدد اللعابية بفعل الإصابات أو الالتهابات أو بعض الأمراض مثل النكاف، أو تراجع إفرازات اللعاب بسبب جفاف الفم، لقلة شرب السوائل.





وعادة ما يصاحبها تورم الفم وصعوبة البلع.



ويتوقف علاجها على حجمها، فتعالج الصغيرة بالمنظار أو بالموجات التصادمية، والكبيرة فتسأصل جراحياً.



وللوقاية، يجب شرب السوائل بكثرة ومضغ العلكة الخالية من السكر، لتحفيز إفرازات اللعاب.

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