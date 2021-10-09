السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 9-10-2021

شاهد.. ظهور مفاجئ لفتى الزرقاء بحفل تامر حسني

دراسة تكشف أهمية تغيير البلازما لعلاج المصابين بفيروس كورونا

الدكتور محمد قطيشات مديراً للجامعة العربية المفتوحة

الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

وليد المعاني: الأمور مقلقة

أولياء أمور أطفال التوحد يتضامنون مع الطفل سيف

تمديد التسجيل لدورة وكلاء الإعسار

184 مشغلا لخدمات البريد في الأردن

عودة التعليم عن بُعد .. مطالبات أولياء أمور بعد زيادة عدد إصابات كورونا

السبت، 09-10-2021 10:55 ص

لماذا لا يجب منع العطس أبدا؟

man-about-to-sneeze


الوكيل الاخباري - العطس هو نتيجة سلسلة من ردود فعل الجسم التي تطلق الهواء على الفور من الأنف والفم.

اضافة اعلان


مع انتشار الوباء على قدم وساق، يتم تشجيع الناس على تغطية أفواههم عند العطس.

 

ومع ذلك، فإن منع العطس يمكن أن يكون له تأثير عميق على الأنف والحلق.


أوضحت لجنة من الخبراء من مستشفيات جامعة ليستر "NHS Trust" لماذا يجب أن لا نمنع العطس مطلقًا.

 

يمكن أن تؤدي مقاومة الرغبة في العطس إلى عدد من العواقب المدمرة.


وقف العطس بسد فتحتي الأنف والفم مناورة خطيرة ويجب تجنبها. يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات عديدة مثل المنصف الزائف (هواء في الصدر بين كلتا الرئتين) وانثقاب الغشاء الطبلي وحتى تمزق الأوعية الدموية الدماغية (تورم الأوعية الدموية في الدماغ).


من المعروف منذ فترة طويلة أن كتم العطس يمكن أن يتلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن، حسب موقع "ميديك فورروم".


مع زيادة الضغط في الممر الأنفي، يمكن أن يتسبب العطس في انقباض الأوعية الدموية وتمزقها.

 

يمكن أن تسبب هذه الأنواع من الإصابات أضرارًا سطحية للمظهر على شكل احمرار في العين أو الأنف.


قامت لجنة من الخبراء بتفصيل حالة رجل مزق مؤخرة حلقه بسبب كتم العطس.

 

ذكر رجل يبلغ من العمر 34 عامًا أنه عندما حدث ذلك، شعر بإحساس "بالتصفيق" في رقبته.


نتيجة لذلك، قال الباحثون إنه بالكاد يستطيع الكلام أو البلع ويعاني من ألم شديد.

 

في بعض الحالات النادرة، لاحظ أطباء آخرون حالات يعلق فيها الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى استرواح الصدر (انكماش الرئتين).


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
personalize-your-home-gym

خبيرة تكشف عن خطأ قاتل قد يفشل ريجيم إنقاص الوزن

Depositphotos_320014906_XL

ما هي علامات نقص الحديد في الجسم؟

green-and-red-apples-in-a-bowl-and-on-a-wooden-table

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة على العشاء يوميا؟

قلق

عالم فرنسي يكشف عن علاقة الاضطرابات النفسية بتغيرات المناخ

برد

كيف يمكن تجنب المرض خلال فترة البرد؟

كولسترل

أطعمة تسبب زيادة الكوليسترول

أخبار متعلقة
برد

كيف يمكن تجنب المرض خلال فترة البرد؟

أهم-المصادر-الطبيعية-لعنصر-المغنيزيوم-545x400

أعراض صحية تشير الى نقص المغنيسيوم في الجسم

5950c483414f2

المخاطر الصحية لنقص الفوسفور في الجسم

شرب المياه

أفضل معدلات شرب الماء لترطيب الجسم

تعتعتع

أطعمة تقاوم الأنسولين وتعزز دهون البطن