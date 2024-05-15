الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : الفرقة 98 بدأت عملياتها العسكرية بقلب مخيم جباليا

الأربعاء، 15-05-2024 11:27 ص

لماذا لا ينبغي تشغيل المروحة ليلا أثناء النوم؟

664361d14c59b714aa55862a


الوكيل الإخباي - حذّر أحد الخبراء من تشغيل مروحة الهواء طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.

اضافة اعلان


وقال خبير النوم مارتن سيلي، إن ضرر المروحة في أيام الحر الشديد قد يكون أكبر من نفعها. وأوضح أن المراوح الكهربائية تقوم بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضا عث الغبار والجراثيم وغيرها من المواد المسببة للحساسية.


وقال سيلي: “هذا يمكن أن يؤدي إلى عوارض مثل العطس المفرط والعيون الدامعة وسيلان الأنف وحكة في الحلق وصعوبات بالتنفس. إن تنظيف شفرات المروحة بانتظام أو التفكير في استخدام مروحة لتنقية الهواء يمكن أن يساعد في تخفيف الحساسية”.


وأضاف: “إن الاستخدام الطويل للمراوح الكهربائية يمكن أن يجفف الهواء، ما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط، الذي يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف وصداع الجيوب الأنفية”.


وحذر سيلي من أن الهواء الجاف المنبعث من المراوح يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها، ما قد يمثل مشكلة خصوصا لمرتدي العدسات اللاصقة. وأشار إلى أن توجيه الهواء البارد من مروحة كهربائية يمكن أن يتسبب في توتر العضلات وتشنجها.


نصائح مارتن للنوم في الجو الحار:
– ضع معصميك تحت الماء البارد لبضع دقائق قبل النوم، لأن هذا يبرد جسمك بسرعة.
– أغلق ستائر غرفة نومك طوال اليوم، ما قد يحافظ على برودة الغرفة أثناء الليل عندما يحين وقت النوم.
– عرّض نفسك لأكبر قدر ممكن من ضوء النهار طوال اليوم، حيث يلعب الضوء دورا هاما في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، ويرسل إشارات إلى عقلك وقت الراحة.
– اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.
– استخدم غطاء لحاف فاتح اللون وخفيف الوزن، لتنظيم درجة حرارة جسمك إذا كنت تميل إلى التعرق ليلا.

 

صوت بيروت انترناشونال 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6110825B-E30A-49C5-8F36-30F206C74C85

تحذير صحي.. هناك أجزاء في الدجاج لا ينبغي تناولها اطلاقاً

IMG_7767-730x438

دراسة: الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب

16-cucumber

مشروب الخيار الحل الأمثل لإنقاص الوزن في الصيف

61b07d9942360472355c2dde

علامة رئيسية تكشف أن أمامك امرأة معتلة نفسياً

6114e27d42360407c207edd2

تعرف على المقدار الصحي الآمن من اللحوم الحمراء

main_image663fc21542354

لعشاق الوجبات الخفيفة... إليكم البدائل اللذيذة لفقدان الوزن

أخبار متعلقة
16-cucumber

مشروب الخيار الحل الأمثل لإنقاص الوزن في الصيف

720232471129436443384

أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الصيف

6825281-1252371984

5 نصائح للتعامل مع موجات الغبار

420242114164920172494

5 نصائح لتعزيز صحة الأمعاء في فصل الصيف

2024_04_12_09_37_02

هذه الأعشاب تساعد على خفض الكوليسترول خلال الصيف!