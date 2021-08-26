لماذا لا ينصح بالإكثار من تناول الفواكه في الخريف؟

الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة داريا سافيليفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفواكه تكثر في نهاية الصيف وبداية الخريف وتكون رخيصة الثمن، لذلك يحاول الكثيرون تناول أكبر كمية منها. ولكن ما خطورة ذلك؟

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وتشير خبيرة التغذية الرياضية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه في هذه الفترة، من أجل "تخزين الفيتامينات" لفصل الشتاء. ولكنها فكرة ضارة.



وتقول، "هذا ما يفكر به الناس. كما أن البعض يعتبرون الفاكهة طعاما موسميا، لذلك يجب تناولها بكثرة في موسمها. ولكنهم بعد ذلك يشكون من عدم التحكم بالشهية ويكثرون من تناول التفاح مثلا، ويزداد وزنهم، ويعانون من مشكلات في البطن، وتسوء حالتهم، ومع ذلك يستمرون في تناول الفاكهة لأن هناك فكرة "يجب" متجذرة في رؤوسهم".



ووفقا لها، تناول الفاكهة مفيد دائما في جميع فصول السنة، ولكن يجب أن يكون باعتدال. فمثلا لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.



وتقول، "يعتبر تناول تفاحة واحدة، جرعة علاجية جيدة، لأنها تحتوي على مواد غذائية مفيدة للصحة. ويمكن تناول تفاحتين من الحجم الصغير في اليوم. وعموما يجب أكل الفواكه والثمار بجرعات علاجية، أي ما يعادل 200 غرام في اليوم".

روسيا اليوم





