الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

مؤتمر السلم العالمي يشيد برسالة عمان بتعزيز الخطاب المناهض للكراهية

الحكومة: نحتاج 300 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل

اكاديمية من جامعة اليرموك تحصل على جائزة أفضل بحث

درجات الحرارة في عمان لامست الـ 40 الخميس

الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

بريطانيا: تسجل 140 وفاة بكورونا

انفجار بمستودع ذخيرة في كازاخستان يخلف 60 جريحا

الجامعة الهاشمية وهيئة مكافحة الفساد تعقدان لقاءً لتعزيز معايير النزاهة

هنية ومشعل يتوجهان إلى الأردن للمشاركة بتشييع غوشة

انتخابات مجلس نقابة المقاولين آذار المقبل

الخميس، 26-08-2021 10:14 م

لماذا لا ينصح بالإكثار من تناول الفواكه في الخريف؟

فواكه


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة داريا سافيليفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفواكه تكثر في نهاية الصيف وبداية الخريف وتكون رخيصة الثمن، لذلك يحاول الكثيرون تناول أكبر كمية منها. ولكن ما خطورة ذلك؟

اضافة اعلان


وتشير خبيرة التغذية الرياضية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه في هذه الفترة، من أجل "تخزين الفيتامينات" لفصل الشتاء. ولكنها فكرة ضارة.


وتقول، "هذا ما يفكر به الناس. كما أن البعض يعتبرون الفاكهة طعاما موسميا، لذلك يجب تناولها بكثرة في موسمها. ولكنهم بعد ذلك يشكون من عدم التحكم بالشهية ويكثرون من تناول التفاح مثلا، ويزداد وزنهم، ويعانون من مشكلات في البطن، وتسوء حالتهم، ومع ذلك يستمرون في تناول الفاكهة لأن هناك فكرة "يجب" متجذرة في رؤوسهم".


ووفقا لها، تناول الفاكهة مفيد دائما في جميع فصول السنة، ولكن يجب أن يكون باعتدال. فمثلا لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.


وتقول، "يعتبر تناول تفاحة واحدة، جرعة علاجية جيدة، لأنها تحتوي على مواد غذائية مفيدة للصحة. ويمكن تناول تفاحتين من الحجم الصغير في اليوم. وعموما يجب أكل الفواكه والثمار بجرعات علاجية، أي ما يعادل 200 غرام في اليوم".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
429719Image1-1180x677_d

العنب الفاتح أم الداكن..أيهما أكثر فائدة للصحة؟ خبيرة ألمانية تجيب

9d388c86e5004ba9c3f22f46029f1cdc

أعراض تنذر بسرطان الدم لدى الأطفال

190619103635181_shutterstock-361240181

التعرض للشمس في بداية الحمل يقلل خطر الولادة المبكرة

maestro

4 أسباب تجعلك تأكل البازلاء الخضراء

man-brushing-teeth-1500003918

علامة عند تنظيف أسنانك قد تشير إلى أنك تواجه خطرا قاتلا

dopamine1

كل ما تريد معرفته عن رجيم 'الدوبامين' .. حمية غذائية تجعلك سعيدا

أخبار متعلقة
fruits-and-vegetables-thumb-1-732x549

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الفواكه والخضروات؟

30659152b83fa64f943f980f43639c39

من لا يجب عليه أكل الأرز؟

Prepping-apples-for-cleaning-waxing-and-sorting.

هل كل الشموع التي تغلف الخضار والفواكه ضارة؟

طعام

مواد غذائية تسبب الإدمان

صحة

لماذا لا يجب أكل الجزء الأخضر من البطيخ والشمام

البطيخ

علامات في البطيخ تشير إلى خطورة شديدة على صحة الجسم