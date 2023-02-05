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الأحد، 05-02-2023 03:45 م

لماذا نشعر بالجوع في ليالي الشتاء؟

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الوكيل الإخباري- كشفت خبيرة تغذية عن السبب العلمي وراء شعور الكثيرين بالجوع في ليالي الشتاء.

وأوضحت الدكتورة بسنت عادل، استشاري التغذية العلاجية، أن السبب في الجوع ليلاً هو عدم أخذ السعرات الحرارية الكافية طوال اليوم.

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وقالت بسنت، خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج «تريندز» عبر القناة الأولى المصرية، إن عدم حصول الجسم على ما يكفيه من السعرات الحرارية يؤدي إلى انخفاض الطاقة والشعور بالتعب.


ونصحت بضرورة التغذية الجيدة على مدار اليوم، مشيرةً إلى أنه يجب الحفاظ أيضاً على نسبة المياه في الجسم؛ لأن العطش يتحول إلى جوع بسبب البرد.
وأضافت أن كل جسم له احتياجه من نسبة المياه، ولكن يجب على الشخص شرب من 5 إلى 8 أكواب مياه على مدار اليوم.


وأكدت أهمية تناول البروتينات في الشتاء لأنها تحقق الشعور بالشبع لمدة 5 ساعات.

 

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