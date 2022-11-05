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السبت، 05-11-2022 09:06 ص

لماذا يجب أن تتوقف فورا عن شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح؟

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الوكيل الإخباري-لا يستطيع الكثيرون بدء يومهم من دون تناول فنجان من القهوة، ولكن هذه العادة الروتينية الصباحية، قد تؤثر سلبا في الواقع، على الأمعاء والهرمونات.

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وأوضحت أخصائية التغذية، أوليفيا هيدلوند، عبر حسابها على "تيك توك"، أن تناول هذا المشروب على معدة فارغة يمكن أن يدفع الجسم إلى وضع الضغط العالي.

وأضافت هيدلوند، وهي خبيرة علاج غذائي مؤهلة في Livingwell في أستراليا: "أنت تعبث بهرموناتك".

وقالت إنه بالنظر إلى أن القهوة حمضية، فإن هذا يجعلها قاسية على معدة فارغة في الصباح. كما أنها تتسبب في دخول أجسامنا في حالة استجابة للتوتر الشديد، وإطلاق الكورتيزول الناتج عن ذلك، بجعلنا في موضع "حالة القتال أو الهروب".


ومع ذلك، فإن الشعور الجيد يؤثر سلبا على الجسم، خاصة بالنسبة للنساء، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في القناة الهضمية أو اختلالات هرمونية.

ويمكن أن تسبب هذه العادة أيضا مشاكل هرمونية مثل حب الشباب. حيث أوضحت هيدلوند: "اعتدت أن أشرب عدة أكواب من القهوة على معدة فارغة، وأشعر وكأنني على قمة العالم، وبعد ذلك كنت أعاني من حب الشباب الهرموني وأتساءل لماذا؟. هذا لأن جسدك متوتر. تناول شيئا صغيرا قبل شرب القهوة، اجعل هذا هدفك وأعدك أنك ستلاحظ فرقا إذا كنت تعاني من اختلالات هرمونية أو حتى مشاكل في القناة الهضمية".

ووجدت دراسات سابقة أن القهوة تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف.

وأظهرت دراسة سابقة أجريت على 21803 نرويجيا أن أنواعا معينة من القهوة يمكن أن تكون أسوأ على القلب - ويختلف الخطر بالنسبة للرجال والنساء.

كما وجدت دراسة أخرى أن شرب أنواع القهوة التي تحتوي على الإسبريسو، أدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول لدى الرجال، والتي كانت تقريبا ضعف الزيادة التي لوحظت عند النساء.

وسيكون من الأفضل للرجال اختيار قهوة مصفاة.

وتحتوي القهوة على مركبات زيتية تعرف باسم الديتيربين، والتي تتضمن الكافستول والكهويل، والتي من المعروف أنها ترفع نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول، الناتج بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية والسمنة والتدخين والشرب وقلة التمارين الرياضية، إلى انسداد الأوعية الدموية والتسبب في الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب. 

وتوصي هيدلوند بتناول علكة الجيلاتين والبيض ومنتجات الألبان النيئة والتوت أو بعض الفاكهة المطهية، بما في ذلك التفاح أو الكمثرى أو التوت، قبل تناول المشروب الصباحي. 

 

 

 

روسيا اليوم

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