الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك والملكة يهاتفان رئيس الديوان الاسبق اللوزي

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

العراق تعلن نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة 41 بالمئة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 11-10-2021 04:09 م

لماذا يجب على مرضى السكري تناول الجوز المنقوع يومياً

79061713


الوكيل الإخباري-عندما نتحدث عن نظام غذائي صحي، فإن استهلاك المكسرات والبذور يعتبر عادة جيدة لأن لها عددًا كبيرًا من الفوائد وتحافظ على نشاط الجسم أيضًا. الجوز هو أحد المكسرات المحملة بالعناصر الغذائية، وهو مفيد للصحة العامة لجسم الإنسان. ويقترح خبراء التغذية تناول الجوز المنقوع لأنه يساعد في إدارة مرض السكري.

اضافة اعلان

 

نقع الجوز عادة صحية

وفقًا للخبراء، يعد نقع الجوز عادة صحية، لأن المكسرات والبذور تحتوي على إنزيمات معينة يصعب هضمها وهي نيئة. وبالتالي، يمكن أن يساعد نقعها في تحسين عملية الهضم. وقد ثبت أيضًا أن نقع المكسرات لا يغير خصائصها.

 

الجوز المنقوع ومرض السكري

بحسب خبراء التغذية، فإن تناول الجوز المنقوع يوميًا يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2، فهو غني بالألياف ويقلل إفراز السكر في الدم، مما يقلل من فرص الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر التي يمكن أن تكون ضارة.

 

كما يحتوي الجوز المنقوع على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يبلغ 15 فقط، مما يجعله وجبة خفيفة صحية في منتصف النهار لمرضى السكري. وقد تبين أيضًا أن الجوز يمكن أن يساعد في بناء مقاومة للأنسولين، والتحكم في مستويات السكر في الدم.

 

الفوائد الصحية الأخرى

الجوز غني أيضًا بالدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب. كما أنه غني بالزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر. وفقًا لأخصائي التغذية نيلانجا سينغ، فإن الجوز مفيد في تقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجوز أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نوم-الرضيع-على-بطنه-فوائده-ومتى-يوضع-على-بطنه؟-1

فوائد نوم الطفل الرضيع على بطنه

إزالة_الشحوم_من_البطن

خطوات للتخلص من دهون البطن العلوية

مراجعة الطبيب المختص والسيطرة على الامراض المزمنة للمتعافين من فيروس كورونا لاسترداد صحتهم

نصائح يجب على المتعافين من كورونا اتباعها لاسترداد صحتهم

dosh

أفضل وقت للاستحمام بعد التمارين الرياضية

a1dab0bf-f35f-45b2-a893-e97ac25e9ae5_16x9_1200x676

عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا

Vitamin-B12-deficiency-Signs-in-breath-1416375

تأثير خطير على السمع والأعصاب يسببه نقص فيتامين B12

أخبار متعلقة
1L2A1375

فاكهة تخفض مستوى السكر في الدم

images-2021-07-17T011742.473

فوائد صحية لتناول الذرة في الحمل

dry-hands-blog-diabetes_1024x1024

3 علامات على الجلد تنذر بإصابتك بداء السكري