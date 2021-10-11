لماذا يجب على مرضى السكري تناول الجوز المنقوع يومياً

الوكيل الإخباري-عندما نتحدث عن نظام غذائي صحي، فإن استهلاك المكسرات والبذور يعتبر عادة جيدة لأن لها عددًا كبيرًا من الفوائد وتحافظ على نشاط الجسم أيضًا. الجوز هو أحد المكسرات المحملة بالعناصر الغذائية، وهو مفيد للصحة العامة لجسم الإنسان. ويقترح خبراء التغذية تناول الجوز المنقوع لأنه يساعد في إدارة مرض السكري.

اضافة اعلان

نقع الجوز عادة صحية

وفقًا للخبراء، يعد نقع الجوز عادة صحية، لأن المكسرات والبذور تحتوي على إنزيمات معينة يصعب هضمها وهي نيئة. وبالتالي، يمكن أن يساعد نقعها في تحسين عملية الهضم. وقد ثبت أيضًا أن نقع المكسرات لا يغير خصائصها.

الجوز المنقوع ومرض السكري

بحسب خبراء التغذية، فإن تناول الجوز المنقوع يوميًا يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2، فهو غني بالألياف ويقلل إفراز السكر في الدم، مما يقلل من فرص الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر التي يمكن أن تكون ضارة.

كما يحتوي الجوز المنقوع على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يبلغ 15 فقط، مما يجعله وجبة خفيفة صحية في منتصف النهار لمرضى السكري. وقد تبين أيضًا أن الجوز يمكن أن يساعد في بناء مقاومة للأنسولين، والتحكم في مستويات السكر في الدم.

الفوائد الصحية الأخرى

الجوز غني أيضًا بالدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب. كما أنه غني بالزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر. وفقًا لأخصائي التغذية نيلانجا سينغ، فإن الجوز مفيد في تقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجوز أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

