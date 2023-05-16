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الثلاثاء، 16-05-2023 10:29 ص

لماذا يجب على مرضى السكري مراجعة طبيب العيون ؟

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الوكيل الإخباري- يبدو أن داء السكري اتخذ اتجاها وبائيا. ويمكن ان يتسبب داء السكري، بالإضافة إلى عديد المشكلات الصحية، في انخفاض الرؤية وحتى فقدانها.

ويقول الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون إن أكثر من 400 مليون شخص في العالم يعانون من داء السكري.

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وتتفق معه الدكتورة مارينا مكسيموفا أخصائية الغدد الصماء في روسيا، فتؤكد على أن داء السكري أصبح يصيب الشباب أيضا.


وتقول: "خاصة النوع الثاني من مرض السكري. فإذا كنا في السابق نقول أن النوع الثاني من مرض السكري هو مرض كبار السن، فها نحن نقول الآن إنه مرض من هم في عمر 35-40 عاما".


وتظهر مضاعفات داء السكري نتيجة غلوزة البروتينات. أي تلبسها بالسكر، ما يعيق عملية نقل الأكسجين.


ويضيف طبيب العيون موضحا، يمكن ان يسبب داء السكري نزف الدم خلف شبكية العين، ما يؤدي إلى سوء الرؤية. كما ان السكري قد يتسبب في إعتام عدسة العين.


ويقول: "عند الإصابة بمرض السكري تبدأ عدسة العين تعتم بسبب اختلال عملية التمثيل الغذائي بداخلها. وان ارتفاع مستوى السكر يؤدي بسرعة إلى إعتام عدسة العين، ما يتطلب علاجها وبسرعة".


ووفقا للأطباء يجب على المرضى مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة دورية وينصحون بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات يوميا واستبعاد السكر تماما من نظامهم الغذائي، وتناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان المخمرة. كما عليهم المشي يوميا مدة لا تقل عن 40 دقيقة وشرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.


ويؤكد الأطباء على أن من الضروري على المصابين بداء السكري مراجعة طبيب العيون مرتين في السنة.

 

روسيا اليوم

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