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الثلاثاء، 15-02-2022 04:23 م

لماذا يجب عمل اختبار فحص سمع لحديثي الولادة

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الوكيل الإخباري - لماذا يجب عمل اختبار فحص سمع لحديثي الولادة، يساعد عمل اختبار فحص سمع لحديثي الولادة، في تحديد الأطفال الذين يعانون من ضعف دائم في السمع، حتى يتم معالجة الأمر والتعامل معه مبكراً، وايجاد الدعم الذين يحتاجونه في اقرب وقت ممكن منذ البداية .

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يولد ١ إلى ٢ من كل ١٠٠٠ طفل يعا نون من ضعف دائم في السمع في احدى الأذنين أو كلتيهما . ويرتفع هذا  إلى حوالي ١من كل ١٠٠ طفل امضوا أكثر من ٤٨ ساعة في العناية المركزة.

 

ويقول الدكتور شوان حميد محمد استشارى الاذن و الانف و الحنجرة بمستشفى الزهراء، أن معظم هؤلاء الأطفال يولدون في أسر ليس لها تاريخ عائلي في الإصابة بفقدان السمع الدائم، وهو أمر له مخاطره، إذ يمكن أن يؤثر فقدان السمع الدائم بشكل كبير على نمو الأطفال.

وهنا تكمن أهمية الاكتشاف المبكر لمشكلة فقدان السمع عند هؤلاء الأطفال حيث وجود فرصة أفضل لتطوير مهارات اللغة والكلام والتواصل، كما أنه يساعد الأطفال على تحقيق أقصى استفادة من العلاقات مع أسرهم أو مقدمي الرعاية منذ سن مبكرة.

 

قال شوان أنه من الأفضل أن يتم  إجراء الاختبار في  أول ٤ أسابيع بعد الولادة، كما أنه يمكن عمل اختبار السمع لحديثي الولادة حتى عمر ٣ أشهر.

بحسب شوان، يتم عمل اختبار سمع حديثي الولادة في بضع دقائق فقط، ويسمى اختبار سمع حديثي الولادة باختبار الانبعاث الصوتي الآلي، ويتم فيه وضع سماعة أذن صغيرة ذات رأس ناعم في أذن الطفل، ويتم تشغيل أصوات نقر لطيفة.

 

ويقول حميد أنه ليس من الممكن دائماً الحصول على ردود واضحة من الاختبار الأول. إذ يحدث ذلك مع الكثير من الأطفال ، ولا يعني دائمًا أن طفلك يعاني من ضعف دائم في السمع، ولكنه قد يعني أن كان طفلك غير مستقراً عند
انتهاء الاختبار، أي أنه كان هناك ضوضاء في الخلفية، أو أنه كان لدى طفلك سائل أو انسداد مؤقت في أذنه.

 

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