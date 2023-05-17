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الأربعاء، 17-05-2023 10:52 ص

لماذا يزداد وزن البعض بعد الحمية الغذائية ؟

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الوكيل الإخباري- بعد فترة من انتهاء الرجيم، يزداد وزن بعض الأشخاص مرة أخرى، دون معرفة السبب وراء ذلك، ما يشعرهم بالحزن واليأس والإحباط.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أسباب زيادة الوزن بعد الرجيم، وفقًا لموقع "Very wellfit".

أسباب زيادة الوزن بعد الرجيم

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1- اتباع نظام صحي خاطيء
عادةً ما يعود معظم الأشخاص إلى النظام الغذائي القديم بعد تحقيق أهدافهم من الرجيم، فإذا كانت سعراته الحرارية تفوق احتياجات الجسم اليومية، فمن الطبيعي أن يزداد وزنهم مرة أخرى.

2- تناول المكملات الغذائية
لا خلاف على أهمية المكملات الغذائية للصحة العامة، ولكن تناولها بكميات كبيرة قد يسبب نتائج عكسية على وزن الجسم، حيث يؤدي إلى زيادته مرة أخرى.


3- عدم ممارسة الرياضة
يجب المواظبة على ممارسة الرياضة بعد الرجيم، لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة يوميًا، لأن قلة الحركة من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

4- التوتر
يؤثر التوتر سلبًا على معدل الحرق في الجسم، بالتالي، من الضروري السيطرة عليه عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، أو تناول الأدوية المهدئة تحت إشراف الطبيب.

الكونسلتو الطبي

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