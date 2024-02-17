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السبت، 17-02-2024 10:24 ص

لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟

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الوكيل الإخباري - ظاهرة السعال التالي للعدوى شائعة جداً، وتؤثر على 11% إلى 25% من البالغين، وقد تستمر أسابيع بعد الشفاء من العدوى.

ووفق "هيلث لاين"، قد يمتد السعال التالي لنزلة البرد لفترة ما بين 3 و8 أسابيع.

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ويحدث هذا السعال بسبب الالتهاب، وإنتاج المخاط الناتج عن العدوى، ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى زيادة حساسية القصبات الهوائية، وزيادة إنتاج المخاط، مع تقليل إزالته في نفس الوقت.


وبحسب تقارير للجمعية الطبية الكندية، يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب في تضخم الشعب الهوائية، في حين أن تصريف المخاط يؤدي إلى تهيج الحلق والحبال الصوتية. وتساهم كل هذه العوامل في السعال بعد العدوى.


ويختفي سعال ما بعد العدوى من تلقاء نفسه. ومع ذلك، يمكن للأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تخفف من الأعراض.


لكن إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع، أو ظهرت أعراض أخرى، فتنبغي مراجعة الطبيب.


وتشمل الأعراض التي تنبغي مراقبتها: السعال الرطب، أو المخاط الدموي، أو ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو الحمى، أو مشاكل في البلع.

 

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