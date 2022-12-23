لماذا يصاب الشخص بالزكام أكثر من مرة في موسم واحد؟ .. الطب يكشف السبب

الوكيل الإخباري - فسر خبراء واطباء الأسباب التي تؤدي إلى إصابة البعض أكثر من غيرهم بالزكام.

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ويقول هؤلاء إن معدل الإصابة الطبيعي بنزلات البرد يتراوح بين 1 الى 3 مرات في ذات الموسم.



وأشاروا إلى وجود عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة أكثر من هذا المعدل وهي، إن مستوى تعرض الشخص للفيروسات، سواء أكان يأخذ إجراءات الوقاية أم لا، يؤدي دورا في زيادة فرصة إصابته بفيروس كورونا، وبعدها يعتمد الأمر على مدى قوة المناعة الذاتية.



ويميل البعض إلى البقاء في المنزل وغسل أيديهم باستمرار وبالتالي فرص إصابة هؤلاء بالزكام تبدو أقل، مقارنة مع آخرين يحبون الاختلاط مع الآخرين أو يعملون في وظيفة تتطلب الاختلاط مع الآخرين.



وبينو ان عمرك عامل مهم عندما يتعلق بالأمر بإصابات الزكام المتكررة، فالأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروسات، لأنهم يكونون في أماكن مكتظة بأقرانهم وهؤلاء كلهم لا يواظبون على غسل أيديهم ومناعتهم ضعيفة.



وعن المناعة اضافوا انه بعد أن دخلت مسببات الأمراض إلى الجسد تكون الكرة في ملعب نظام المناعة الشخصية التي تحدد ما إذا كانت تصاب أم لا. ( سكاي نيوز )



