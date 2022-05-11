لماذا يصاب كبار السن بالإمساك المزمن؟

الوكيل الإخباري - قال مجلة "سنيورين راتغيبر" إن أسباب إمساك كبار السن، تتمثل في بطء حركة الأمعاء، ونقص السوائل في الجسم، ونقص الألياف الغذائية.





وأضافت المجلة الألمانية أنه قد يكون بسبب تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية النفسية ومكملات الحديد. وأنه قد يشير إلى الإصابة بمرض مثل الرتج، والبواسير، وأورام القولون.





ولمواجهته يجب شرب السوائل بكمية كافية والمواظبة على الرياضة مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية لتنشيط حركة الأمعاء.



كما يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة وكذلك منتجات الألبان المخمرة مثل مصل اللبن والكفير، والأعشاب والتوابل التي تعمل على تحفيز الهضم مثل الكزبرة، واليانسون، والشمر، والكراوية.

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