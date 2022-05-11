الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس

لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

إنهاء المرحلة الاولى من تشريح أبو عاقلة

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

بيتكوين تتراجع 55% من ذروتها في نوفمبر

تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

محاكمة صبي طعن فتاة حتى الموت بسبب سناب شات في بريطانيا

الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

الأربعاء، 11-05-2022 02:02 م

لماذا يصاب كبار السن بالإمساك المزمن؟

661d7d566e5942206bf693ee95bb38b5


الوكيل الإخباري - قال مجلة "سنيورين راتغيبر" إن أسباب إمساك كبار السن، تتمثل في بطء حركة الأمعاء، ونقص السوائل في الجسم، ونقص الألياف الغذائية.


وأضافت المجلة الألمانية أنه قد يكون بسبب تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية النفسية ومكملات الحديد. وأنه قد يشير إلى الإصابة بمرض مثل الرتج، والبواسير، وأورام القولون.


ولمواجهته يجب شرب السوائل بكمية كافية والمواظبة على الرياضة مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية لتنشيط حركة الأمعاء.

كما يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة وكذلك منتجات الألبان المخمرة مثل مصل اللبن والكفير، والأعشاب والتوابل التي تعمل على تحفيز الهضم مثل الكزبرة، واليانسون، والشمر، والكراوية.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bd9bfab4f3e7af5034c1218091f0b5

5 أطعمة لتعزيز نمو الشعر

b933bfa7-4682-4d0c-a5c0-8cca999d6b67

كيف يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية؟

20190415040248248

هذه ابرز المواد الغذائية التي تتسبب بالتهاب المفاصل

2019_11_21_12_0_41_926

فايزرللأدوية تستحوذ على الشركة المنتجة لعلاج الصداع النصفي

thalasemia-curable-1

بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا.. كل ما تريد أن تعرفه عن المرض الخطير

627ad3f14c59b733ae7003d8

منتج غذائي يتسبب بتورمات صباحية عند تناوله ليلا