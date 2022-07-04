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الإثنين، 04-07-2022 12:00 م

لماذا يعاني كبار السن من فقدان الكتلة العضلية؟

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة إن الكتلة العضلية تتدهور مع التقدم في العمر، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة هذا التدهور من خلال التغذية السليمة والرياضة.


وأوضحت الجمعية أنه ينبغي على كبار السن إمداد الجسم بالبروتين على نحو كاف، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للبروتين تتمثل في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات، كما أن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم المهم لصحة العظام.


وإلى جانب التغذية الغنية بالبروتينات، ينبغي أيضاً على كبار السن المواظبة على ممارسة تمارين تقوية العضلات. ومن الأفضل أيضا دمجها مع رياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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