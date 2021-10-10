لماذا يعتبر مزيج القهوة مع الحليب والبطاطس مع اللحم خطيرا ؟

الوكيل الاخباري - يمكن أن تسبب تركيبات الطعام المألوفة إزعاجًا للجسم.

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كشفت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا عما يمكن أن يؤدي إليه اتباع نظام غذائي غير صحي.



وقالت سولوماتينا: "لحم بالبطاطس، طماطم مع خيار، قهوة بالحليب.

لن يعتقد الجميع أن مثل هذه التركيبات الغذائية الشائعة والمألوفة يمكن أن تكون ضارة بالهضم.

ومع ذلك، فإن الكثير من الناس يعانون من عدم الراحة بعد تناول الطعام ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي على وجه التحديد بسبب عدم توافق بعض الأطباق المألوفة أو مكوناتها".



وأضافت: "كثير من الناس لا يتحملون اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة.

هناك مبرر لذلك: اللحوم، المنتج الذي يتم هضمه في المعدة، يتطلب حمض الهيدروكلوريك، ولكن الأطعمة النشوية في المعدة ليس لها ما تفعله (يحدث هضم مثل هذه الأطعمة بشكل رئيسي في الأمعاء)".



للسبب نفسه، لاحظت خبيرة التغذية أن هناك أشخاصًا لا يجب أن يأكلوا الشيشبرك.

وتابعت أن بعض الخضروات لا يجب مزجها مع بعضها. على سبيل المثال، لا تفرط في تناول سلطة الطماطم والخيار.



وأشارت سولوماتينا: "لا ينصح الكثيرون أيضًا بالطماطم مع الخيار. ولكن كل شيء فردي هنا، ويأكل الكثير من الناس السلطة (من الخيار مع الطماطم) بكميات كافية ويشعرون بالارتياح".



كما نصحت بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذه المنتجات.



وأوضحت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث شيء من هذا القبيل. وإذا بكميات كبيرة، فإن القهوة، مثل الشاي الثقيل، سترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

المصدر : سبوتنك