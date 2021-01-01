الجمعة 01-01-2021
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية توافق على لقاح فايزر

تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وفرد في القوات المسلحة خلال 2020

إسبانيا: 148 وفاة جديدة بكورونا

المغرب: 33 وفاة و1861 إصابة جديدة بكورونا

العضايلة يوجه رسالة للاردنيين

انقطاع المياه عن مناطق بعمان - اسماء

لبنان: رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

اربد: الاشتباه بمتسول يقود لكشف قيوده الجرمية

قرار جريء لوزير الصحة ينتصر فيه لمواطنين

ولي العهد: نستقبل عاماً جديداً وكلنا أمل بغدٍ أجمل

الجمعة، 01-01-2021 10:46 ص

لماذا يعد الموز خيارا مفيدا لفقدان الوزن؟

Untitled-1-817


الوكيل الاخباري - يعد تناول المزيد من الفاكهة والخضروات من أفضل الطرق لتحسين الصحة. وفي الواقع، يمكن أن يكون لتناول الموز العديد من الفوائد الصحية، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تحسين صحة القلب.

اضافة اعلان

ولإنقاص الوزن، من المهم التحدث إلى الطبيب حول وضع خطة آمنة وفعالة لإنقاص الوزن تناسب الاحتياجات الصحية الفردية.

 

وبالإضافة إلى تناول الطعام بشكل صحيح، يجب أيضا ممارسة المزيد من التمارين والنوم بشكل كاف.


لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الموز يمكن أن يكون بداية جيدة لخطة صحية لفقدان الوزن.


- حقائق غذائية عن الموز:
وفقا لإدارة الغذاء والدواء، تحتوي ثمرة الموز متوسطة الحجم على 110 سعرات حرارية، بينما تحتوي الحصة الواحدة من الفراولة (حوالي ثمانية حبات) على 50 سعرة حرارية فقط. وعلى الرغم من هذا الاختلاف في السعرات الحرارية، فإن الموز يقدم مواد كيميائية نباتية ومجموعة من الفيتامينات يمكن أن تجعله إضافة قوية لخطة صحية لفقدان الوزن. ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في الموز على الشعور بالشبع لفترة أطول.


- هل الموز مفيد لخسارة الوزن؟
يقول تشيلسي ترسافيش، مساعد طبيب وزميل في التوعية التغذوية من خلال مؤسسة PA Foundation: "يعد الموز مصدرا رائعا للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C والمغنيسيوم والمنغنيز".

 

وأضاف: "الألياف تجعلنا ممتلئين خلال النهار، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي كمية السعرات الحرارية التي يتناولها معظم الناس".

 

والألياف الموجودة في الموز هي جزء أساسي من فائدته لفقدان الوزن. وتمثل الألياف الموجودة في الموز 12% من القيمة اليومية الموصى بها، ما يساهم بشكل مباشر في إنقاص الوزن. وفي الواقع، قد يقلل تناول نسبة عالية من الألياف من خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30%.


ويمكن أن يؤدي تناول الفاكهة المتنوع إلى تعريض الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا لمجموعة من العناصر الغذائية الأساسية. وبينما من المعروف أن الموز مليء بالبوتاسيوم، يمكن أن تكون الفواكه الأخرى مفيدة أيضا.


وعلى الرغم من أن الكمثرى والتفاح يحتويان على نسبة عالية من الألياف، إلا أن الموز يحتوي على حصة أكبر من الكرز أو الأفوكادو أو العنب.


وبشكل عام، يوصى بتناول فاكهة أو أكثر يوميا كجزء من نظام غذائي صحي. ويعد الموز بالتأكيد اختيارا جيدا لواحدة من تلك الفواكه، ويمكنك الاستمتاع بما يصل إلى موزة متوسطة الحجم يوميا كجزء من خطة صحية لفقدان الوزن.


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-806137154-2-1200x675

من أجل صحتك.. لا تشرب القهوة في هذه الأوقات!

tired_woman_at_work-1200x628-facebook-1200x628

7 نصائح تساعدك في التغلب على صداع الجوع

8489476-180311682

دراسة: 5 أكواب شاي يوميا تحسن وظائف المخ لمن تجاوزا الـ85

الاكتئاب

أعراض خطيرة قد يسببها الاكتئاب تتعلق بالقلب والدماغ

12202021122728877793634

دراسة: فيتامين شائع يكبح جماح مرض السرطان

computer311220

دراسة: العمل لساعات طويلة على الحاسوب يهددك بمتلازمة خطيرة

أخبار متعلقة
20201219115223402

هذه الأطعمة تُحافظ على توازن الهرمونات بالجسم

257667

الكشف عن عامل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

نبات-الغار-825x510

فوائد لا تتوقعها لورق الغار .. تعرف عليها

عصائر

ليس كما اعتقدنا طويلا.. التأثير 'الخفي' لعصائر الفاكهة

2019_3_8_17_33_57_557

أطعمة ومشروبات على مرضى التهاب الجيوب الأنفية تجنّبها

diabetes

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'